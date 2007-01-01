Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Карпов: «Самые высокие зарплаты в ФНЛ – у «Химок». 600-800 тысяч рублей в месяц. Это больше, чем в «Тамбове»

    Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов рассказал, что самые высокие зарплаты в ФНЛ у «Химок». Подмосковная команда сейчас идет в турнире второй.

    «В «Химках» самые высокие зарплаты ФНЛ. 600-800 тысяч рублей в месяц. Это реально много, в «Тамбове» таких нет – а он в РПЛ играет. Там 500 – максимум. Это проблема самих «Химок», что им приходится снижать зарплату игрокам с боями. Сейчас они убрали футболистам все надбавки. А они составляют от 40 до 70 процентов контрактов игроков», – сказал Карпов в беседе с комментатором Михаилом Поленовым.

    • Согласие игроков «Химок» на снижение зарплат не требовалось.
    • О понижении зарплат в клубе сообщил генеральный директор Василий Иванов.
    • Позже инсайдер Карпов проинформировал, что игроки согласия не давали.

    Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:08
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76553
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru