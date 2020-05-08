Карпов: «Самые высокие зарплаты в ФНЛ – у «Химок». 600-800 тысяч рублей в месяц. Это больше, чем в «Тамбове»

Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов рассказал, что самые высокие зарплаты в ФНЛ у «Химок». Подмосковная команда сейчас идет в турнире второй.

«В «Химках» самые высокие зарплаты ФНЛ. 600-800 тысяч рублей в месяц. Это реально много, в «Тамбове» таких нет – а он в РПЛ играет. Там 500 – максимум. Это проблема самих «Химок», что им приходится снижать зарплату игрокам с боями. Сейчас они убрали футболистам все надбавки. А они составляют от 40 до 70 процентов контрактов игроков», – сказал Карпов в беседе с комментатором Михаилом Поленовым.