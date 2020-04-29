Карпов: «Игроки «Химок» не дали согласие на понижение зарплаты. Команда готова, только если деньги вернут после выхода в РПЛ»

Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов сообщил, что информация генерального директора «Химок» Василия Иванова о снижении зарплат игроков не полностью достоверна. Футболисты согласия не давали.

«Генеральный директор подмосковных «Химок» Иванов поторопился с объявлением о достигнутых с игроками договоренностей о понижении зарплаты. По его данным, которые подтверждают мои источники для Metaratings, футболисты ни на что не подписывались! Сейчас все объясню.

В реальности никто ни с кем ни о чем не договаривался. Гендир тупо поставил ребят перед фактом: все стимулирующие выплаты (премии и надбавки) за апрель и май отменяем. А это (у всех по разному) от 40 до 70% от зарплаты.

Насколько мне известно, Иванов объяснял команде, что это нужно для торговли с властями Московской области за достойное финансирование команды на следующий сезон в РПЛ. Но парни не давали своего коллективного согласия пойти на это. Они уже готовят контрпредложение.

Команда готова пойти на понижение, но если деньги вернут после выхода «Химок» в Премьер-лигу. От лица футболистов с клубом общается капитан Дмитрий Тихий. Переговоры не завершены, завтра очередной раунд. А гендир решил, что аргументы для спора за бабки с руководством области надо озвучивать уже сейчас», – написал Карпов в телеграме.