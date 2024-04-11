«Кубань» представила нового тренера, который сменил Евсеева

Руководство «Кубани» назначило новым главным тренером команды Роберта Евдокимова. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до окончания сезона-2025/26.

Евдокимов уже приступил к подготовке команды к матчу 27-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» и провел свою первую тренировку. Игра пройдет 14 апреля.