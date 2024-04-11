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    • «Кубань» представила нового тренера, который сменил Евсеева

    «Кубань» представила нового тренера, который сменил Евсеева

    Руководство «Кубани» назначило новым главным тренером команды Роберта Евдокимова. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до окончания сезона-2025/26.

    Евдокимов уже приступил к подготовке команды к матчу 27-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» и провел свою первую тренировку. Игра пройдет 14 апреля.

    • «Кубань» занимает 17-е место в ФНЛ с 22 очками после 25 матчей.
    • Ранее команду тренировал Вадим Евсеев, об увольнении которого клуб объявил 8 апреля.
    • Евдокимов уже возглавлял «Кубань» с октября 2021-го по ноябрь 2022 года.

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    Источник: официальный сайт «Кубани»

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    Сегодня, 13:12
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    Комментарии (1)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1712831344
    Роберт способен помочь команде сохранять прописку в первой лиге,хороший тренер. Удачи!
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