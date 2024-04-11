«Кубань» представила нового тренера, который сменил Евсеева

Руководство «Кубани» назначило новым главным тренером команды Роберта Евдокимова. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до окончания сезона-2025/26.
Евдокимов уже приступил к подготовке команды к матчу 27-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» и провел свою первую тренировку. Игра пройдет 14 апреля.
- «Кубань» занимает 17-е место в ФНЛ с 22 очками после 25 матчей.
- Ранее команду тренировал Вадим Евсеев, об увольнении которого клуб объявил 8 апреля.
- Евдокимов уже возглавлял «Кубань» с октября 2021-го по ноябрь 2022 года.