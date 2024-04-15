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    • Тихонов ответил, готов ли он возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

    Тихонов ответил, готов ли он возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

    Главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова спросили о готовности возглавить «Спартак».

    – Одна небезызвестная вам «красно‑белая» команда осталась без тренера. Вам не звонили?

    – У меня в данный момент есть своя «красно‑синяя» команда. Я работаю, у меня есть клуб, я очень доволен ребятами, их отношением к делу.

    «Красно‑белая» команда подождет. Пускай берут любого тренера.

    • «Спартак» в воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.
    • Тихонов возглавляет «Енисей» с 10 января.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (7)
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    Цугундeр
    1713204867
    Отфутболил Тиша .Красиво так .)
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    Бар1
    1713205219
    а где Аленичев?
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    Шустик
    1713206763
    В тарасовку уже очередь начинает выстраиваться, за баблом! Скоро их много будет, ой как много!!!!
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    FRZZ
    1713207027
    Тихонов может готов возглавить, но не готов дать результат.
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    Боров навоз
    1713208486
    Не зовут в этом все дело. бабла насыпали бы, пошел бы!
    Ответить
    Suvorov71
    1713208684
    Коментируют только помойные, переживают, а как еще Народная команда, не то что вонь помойная
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