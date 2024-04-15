Тихонов ответил, готов ли он возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

Главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова спросили о готовности возглавить «Спартак».
– Одна небезызвестная вам «красно‑белая» команда осталась без тренера. Вам не звонили?
– У меня в данный момент есть своя «красно‑синяя» команда. Я работаю, у меня есть клуб, я очень доволен ребятами, их отношением к делу.
«Красно‑белая» команда подождет. Пускай берут любого тренера.
- «Спартак» в воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.
- И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
- Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.
- Тихонов возглавляет «Енисей» с 10 января.