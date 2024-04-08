Евсеев прокомментировал увольнение из «Кубани»

Вадим Евсеев высказался об уходе с поста главного тренера «Кубани».
«За семь месяцев мы с тренерским штабом проделали большую работу, но достичь поставленных задач, к сожалению, не удалось.
«Кубань» хорошая команда и должна быть гораздо выше в турнирной таблице. Поэтому считаю своe решение непростым, но честным – покинуть тренерский пост.
Команде желаю удачи, перед ней стоит непростая задача сохранить прописку в Первой лиге. Уверен, «Кубань» справится», – заявил Евсеев.
- «Кубань» идeт в зоне вылета ФНЛ, занимая предпоследнее место в таблице.
- Под руководством Евсеева команда провела 17 матчей: 4 победы, 6 ничьих, 7 поражений.
- Тренер был в клубе с сентября 2023 года.