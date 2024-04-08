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    Евсеев прокомментировал увольнение из «Кубани»

    Вадим Евсеев высказался об уходе с поста главного тренера «Кубани».

    «За семь месяцев мы с тренерским штабом проделали большую работу, но достичь поставленных задач, к сожалению, не удалось.

    «Кубань» хорошая команда и должна быть гораздо выше в турнирной таблице. Поэтому считаю своe решение непростым, но честным – покинуть тренерский пост.

    Команде желаю удачи, перед ней стоит непростая задача сохранить прописку в Первой лиге. Уверен, «Кубань» справится», – заявил Евсеев.

    • «Кубань» идeт в зоне вылета ФНЛ, занимая предпоследнее место в таблице.
    • Под руководством Евсеева команда провела 17 матчей: 4 победы, 6 ничьих, 7 поражений.
    • Тренер был в клубе с сентября 2023 года.

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    Источник: сайт «Кубани»

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    08.04.2024 20:08
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    Комментарии (1)
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    Desma
    1712599815
    Вадик, бросай это грязное дело - тренерскую работу. Это работа не по тебе.......
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