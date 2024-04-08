Евсеев прокомментировал увольнение из «Кубани»

Вадим Евсеев высказался об уходе с поста главного тренера «Кубани».

«За семь месяцев мы с тренерским штабом проделали большую работу, но достичь поставленных задач, к сожалению, не удалось.

«Кубань» хорошая команда и должна быть гораздо выше в турнирной таблице. Поэтому считаю своe решение непростым, но честным – покинуть тренерский пост.

Команде желаю удачи, перед ней стоит непростая задача сохранить прописку в Первой лиге. Уверен, «Кубань» справится», – заявил Евсеев.