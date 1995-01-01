Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    «Химки» снизили зарплату игрокам на 40-50 процентов

    Генеральный директор «Химок» Василий Иванов сообщил о сокращении зарплаты игроков и поблагодарил их за это. У кого-то сумма сократится на половину.

    «Пауза в чемпионате оказалась длиннее, чем мы ранее предполагали. Эпидемия коронавируса остановила весь спорт в стране, мы провели переговоры с нашими футболистами и попросили пойти клубу на встречу в это непростое время.

    Хочется сказать большое спасибо ребятам. Все наши футболисты понимают непростую ситуацию в Московской области и во всей стране и согласились пойти на понижение зарплат. Зарплаты снизились на 40-50% в зависимости от суммы», – сказал Иванов.

    • «Химки» в ФНЛ идут вторыми.
    • Журналист Иван Карпов накануне сообщил, что ФНЛ доигрывать не будут, сезон завершат досрочно.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 219000 человек.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76342
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru