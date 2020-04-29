«Химки» снизили зарплату игрокам на 40-50 процентов

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов сообщил о сокращении зарплаты игроков и поблагодарил их за это. У кого-то сумма сократится на половину.

«Пауза в чемпионате оказалась длиннее, чем мы ранее предполагали. Эпидемия коронавируса остановила весь спорт в стране, мы провели переговоры с нашими футболистами и попросили пойти клубу на встречу в это непростое время.

Хочется сказать большое спасибо ребятам. Все наши футболисты понимают непростую ситуацию в Московской области и во всей стране и согласились пойти на понижение зарплат. Зарплаты снизились на 40-50% в зависимости от суммы», – сказал Иванов.