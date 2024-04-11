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    • Адвокат экс-директора «Чайки» призвал к дисквалифиции всех фигурантов уголовного дела о договорных матчах

    Адвокат экс-директора «Чайки» призвал к дисквалифиции всех фигурантов уголовного дела о договорных матчах

    Дмитрий Чеботарев, адвокат бывшего директора «Чайки» Олега Баяна, констатировал, что судьи, бравшие деньги от его подзащитного, продолжают работать в футболе. Ранее Баян сообщил, что в деле о договорных матчах фигурируют 33 человека, в том числе три арбитра РПЛ – Рафаэль Шафеев, Роман Сафьян и Антон Фролов.

    «Складывается такое ощущение, что Генеральная прокуратура устами нашего уважаемого гособвинителя, не имея возможности навести порядок в области правоотношений, связанных с организацией спортивных мероприятий, решила отыграться на моем подзащитном.

    Почему мы считаем представление прокуратуры абсолютно необоснованным в той части, что якобы не была учтена общественная опасность? Да хотя бы потому, что все те арбитры, которые перечислены в материалах уголовного дела и брали деньги от моего подзащитного, продолжают судить футбольные матчи», – сказал Чеботарев.

    Кроме того, адвокат напомнил, что футболисты, которые после выигрышных матчей отчисляли определенный процент судейским бригадам, тоже продолжают играть.

    «Дисциплинарный кодекс РФС, который приобщен к материалам уголовного дела и исследовался на судебном заседании, говорит о том, что коррупционные правонарушения срока давности не имеют. Поэтому лица, фигурирующие в этом деле, должны быть подвергнуты дисквалификации. Но и судьи, и игроки, пойманные на всем этом и признавшие факты получения или передачи денег, продолжают свою деятельность.

    Более того, тот самый Хазрет Дышеков, который, по версии следствия, «слил» игру по просьбе моего подзащитного, в настоящий момент тренирует детскую команду «Черноморца». И только один человек – мой подзащитный – должен за все отвечать, – сказал Чеботарев.

    Защитник Баяна напомнил, что результаты всех матчей, за которые арбитры получили деньги, так и не были аннулированы.

    • Железнодорожный районный суд Воронежа признал Олега Баяна виновным в 10 эпизодах подкупа арбитров в 2018–2019 годах и в одном эпизоде сговора с целью повлиять на результат матча. Он оштрафовал его на 1,8 миллиона рублей.
    • 10 апреля Воронежский областной суд запретил Баяну заниматься деятельностью в области профессионального спорта в ближайшие два года.
    • Прокуратура просила усилить наказание Баяну до 6 лет лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в размере 150 тысяч рублей.

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    Источник: РИА Воронеж

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