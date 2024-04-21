«Ленинградец» уволил Кирьякова

«Ленинградец» из Первой лиги уволил главного тренера Сергея Кирьякова. Это случилось после поражения в 28-м туре от «Сокола» (0:2).

«Мы благодарим Сергея Вячеславовича за совместную работу, желаем удачи и успехов в тренерской карьере!

Исполняющим обязанности главного тренера назначен 41-летний Максим Астафьев. Продолжат работу тренер Александр Шмарко и тренер по работе с вратарями Илья Наумов», – написали петербуржцы.