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    «Ленинградец» уволил Кирьякова

    «Ленинградец» из Первой лиги уволил главного тренера Сергея Кирьякова. Это случилось после поражения в 28-м туре от «Сокола» (0:2).

    «Мы благодарим Сергея Вячеславовича за совместную работу, желаем удачи и успехов в тренерской карьере!

    Исполняющим обязанности главного тренера назначен 41-летний Максим Астафьев. Продолжат работу тренер Александр Шмарко и тренер по работе с вратарями Илья Наумов», – написали петербуржцы.

    • Кирьяков в прошлом году вывел «Ленинградец» в Первую лигу – впервые в истории.
    • Команда сейчас идет в зоне вылета, отставая от спасительной строчки на 2 очка.
    • В ближайшем туре «Ленинградец» сыграет на выезде с «Акроном» (24 апреля).

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    Источник: телеграм-канал «Ленинградца»

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