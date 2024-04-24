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    Колосков высказался о расширении РПЛ

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сказал, что из-за посредственного качества футбола в России число команд в РПЛ не имеет значения.

    «Тему расширения лиги обсуждают десятилетиями. Как только сезон подходит к концу, начинаются разговоры о расширении. Я еще ни разу не услышал аргументы в пользу увеличения количества команд.

    Сегодня клубы ФНЛ нашли деньги, а завтра их не будет. Разве в деньгах счастье? Нет, счастье – в качественных футболистах. Не хватает хороших игроков. Посмотрите на команды с 11 по 16 места в Премьер-лиге и с 1 по 4 в ФНЛ – там играют посредственные футболисты. Нет разницы в том, будет ли 16 или 18 команд в РПЛ.

    Соберите еще раз специалистов, футбольных людей, и пусть они расскажут, что для РПЛ оптимально 18 команд, так как построили стадионы, есть поля с подогревом. Еще раз подчеркну, дело не в количестве команд, а в качестве футбола. Оно у нас посредственное», – сказал Колосков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    1713941080
    Ну вот сразу видно дед пьёт таблетки и говорит грамотные вещи.
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    vvv123
    1713941333
    Чем больше мусора, тем лучше?
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    Скай
    1713942241
    как то коряво по словам колоскова выходит. Ну тогда оставьте в с 1 по 10 в премьер лиге и пусть играют между собой в 4 круга. А станет меньше хороших футболистов ещё уменьшим количество команд, так получается.
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