Колосков высказался о расширении РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сказал, что из-за посредственного качества футбола в России число команд в РПЛ не имеет значения.

«Тему расширения лиги обсуждают десятилетиями. Как только сезон подходит к концу, начинаются разговоры о расширении. Я еще ни разу не услышал аргументы в пользу увеличения количества команд.

Сегодня клубы ФНЛ нашли деньги, а завтра их не будет. Разве в деньгах счастье? Нет, счастье – в качественных футболистах. Не хватает хороших игроков. Посмотрите на команды с 11 по 16 места в Премьер-лиге и с 1 по 4 в ФНЛ – там играют посредственные футболисты. Нет разницы в том, будет ли 16 или 18 команд в РПЛ.

Соберите еще раз специалистов, футбольных людей, и пусть они расскажут, что для РПЛ оптимально 18 команд, так как построили стадионы, есть поля с подогревом. Еще раз подчеркну, дело не в количестве команд, а в качестве футбола. Оно у нас посредственное», – сказал Колосков.