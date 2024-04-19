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    Воспитанник «Спартака» Ширко получил работу в «Торпедо»

    В «Торпедо» новый директор академии. Пост занял бывший игрок сборной России Александр Ширко.

    «Я рад стать частью академии «Торпедо». Будучи футболистом, я на протяжении двух с половиной сезонов защищал чeрно-белые цвета и забил за «Торпедо» более 20 мячей.

    Буду использовать свои знания и опыт, чтобы мы росли и развивались вместе с нашими воспитанниками!» – прокомментировал назначение Ширко.

    • Больше всего матчей в карьере Ширко провел за «Спартак».
    • С командой он 6 раз становился чемпионом России.
    • Игровую карьеру 47-летний уроженец Москвы завершил в 2009 году в «МВД России» из Второй лиги.

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    Источник: официальный сайт «Торпедо»

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