Воспитанник «Спартака» Ширко получил работу в «Торпедо»

В «Торпедо» новый директор академии. Пост занял бывший игрок сборной России Александр Ширко.
«Я рад стать частью академии «Торпедо». Будучи футболистом, я на протяжении двух с половиной сезонов защищал чeрно-белые цвета и забил за «Торпедо» более 20 мячей.
Буду использовать свои знания и опыт, чтобы мы росли и развивались вместе с нашими воспитанниками!» – прокомментировал назначение Ширко.
- Больше всего матчей в карьере Ширко провел за «Спартак».
- С командой он 6 раз становился чемпионом России.
- Игровую карьеру 47-летний уроженец Москвы завершил в 2009 году в «МВД России» из Второй лиги.