Воспитанник «Спартака» Ширко получил работу в «Торпедо»

В «Торпедо» новый директор академии. Пост занял бывший игрок сборной России Александр Ширко.

«Я рад стать частью академии «Торпедо». Будучи футболистом, я на протяжении двух с половиной сезонов защищал чeрно-белые цвета и забил за «Торпедо» более 20 мячей.

Буду использовать свои знания и опыт, чтобы мы росли и развивались вместе с нашими воспитанниками!» – прокомментировал назначение Ширко.