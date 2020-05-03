«Мутко против»: у игроков «Химок» не было возможности не согласиться на понижение зарплаты

Телеграм-канал «Мутко против» объяснил обстоятельства сокращения зарплат игрокам «Химок». Оно проведено таким образом, что согласие футболистов не требовалось.

«У футболистов «Химок» особо не было возможности не согласиться с понижением зарплаты. Дело в том, что контракты игроков составлены таким образом, что обязательный к выплате оклад составляет менее 100 000 рублей. Все остальное – премии и надбавки, которые выплачиваются по усмотрению работодателя.

При этом, футболисты даже не могут об этом рассказать. Как и в большинстве типовых контрактов, в договорах игроков «Химок» есть пункт, запрещающий критиковать руководство.

При этом есть те, кто пострадал от кризиса сильнее футболистов. По словам источников руководство клуба уволило более десятка сотрудников, чтобы разгрузить платежную ведомость», – сообщил источник.