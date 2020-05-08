Семак: «Зенит» абсолютно заслуженно идет на первом месте»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил на тему возможного возобновления сезона. Действующие чемпионы готовы играть, чтобы защитить титул.

«Наши все мысли сейчас заняты тем, чтобы как можно лучше подготовиться к возможному возобновлению чемпионата и делать все, что от нас зависит. Мы сейчас находимся на первом месте. Если «Зенит» признают чемпионом – это то, к чему мы стремились и к чему мы шли. Немножко не так, как хотелось бы для всех – всем хочется играть.

Но мы сейчас не зря находимся на первом месте – абсолютно заслуженно, на мой взгляд – и готовы играть дальше, чтобы бороться за первое место. А как сложится, как сочтут нужным футбольные власти и власти нашей страны – нам останется только принять», – сказал Семак клубной пресс-службе.