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    Орлов: «60 процентов, что чемпионат России не будет завершен»

    Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о том, насколько возможно возобновление розыгрыша РПЛ сезона-2019/20.

    «Четыре клуба – «Зенит», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» – хотят продолжать играть, остальные выражают желание остановить чемпионат. Ситуация непростая.

    Есть один довод, о котором как-то не говорят и не упоминают всуе, что появляются препоны: вдруг, не дай Бог, один футболист заразится, то нужно уводить всю команду на карантин – это большие риски.

    Теперь, судя по всему, понятно, что до июня не снимутся никакие ограничения в области массовых мероприятий, 60% на 40% вероятность, что чемпионат закончится. Не будет завершен», – сказал Орлов.

    • В текущем розыгрыше РПЛ осталось провести восемь туров.
    • С 9-очковым отрывом в чемпионате лидирует «Зенит».

    Источник: «Эхо Москвы»

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