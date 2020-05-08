Орлов: «60 процентов, что чемпионат России не будет завершен»

Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о том, насколько возможно возобновление розыгрыша РПЛ сезона-2019/20.

«Четыре клуба – «Зенит», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» – хотят продолжать играть, остальные выражают желание остановить чемпионат. Ситуация непростая.

Есть один довод, о котором как-то не говорят и не упоминают всуе, что появляются препоны: вдруг, не дай Бог, один футболист заразится, то нужно уводить всю команду на карантин – это большие риски.

Теперь, судя по всему, понятно, что до июня не снимутся никакие ограничения в области массовых мероприятий, 60% на 40% вероятность, что чемпионат закончится. Не будет завершен», – сказал Орлов.