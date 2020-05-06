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  • Соболев должен подписать контракт со «Спартаком» в конце мая

Соболев должен подписать контракт со «Спартаком» в конце мая

6 мая 2020, 16:30
16

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев подпишет контракт со «Спартаком» в конце мая.

До этого времени москвичи рассчитывают уладить все нюансы как с самарцами, так и самим футболистом. Игрок подпишет постоянное соглашение сроком на четыре года и зарплатой в 1,2 миллиона евро. Трансфер обойдется «Спартаку» в 4,5 миллиона евро.

  • Сейчас Соболев играет за столичную команду на правах аренды.
  • За «Спартак» нападающий успел провести четыре матча, в которых сделал два ассиста.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Axe111
1588776275
Потрачено
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Romio-xxx
1588777140
О!Боратка с аларкой почти в раз отписались, в одно время сегодня обкончались))))
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Иван Петров 1986
1588777702
Обождите, может играть еще не скоро придется.
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vladimir-7
1588779873
С-Э, почему должен, а может быть Соболев не захочет? Может быть и контракта еще нет?
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sssrmudak
1588780057
у него есть шансик подумать и не стать желудеголовым акробатом по жизни )))
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"supermax"
1588787850
сколько же графоманов то развелось....админы покинули эти места...надпись "будьте вежливы и дружелюбны" тут уже не актуальна
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Romio-xxx
1588811720
Админы,вы че там вообще спите или курите?Посмотрите что на сайте творится!!!
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vka1970
1588835366
Намазали ховно на травку На нём скользит какой хам Пришпилен бейджик на булавку По скверу топает alarm Ему на встречу чепушило Идёт косматое Puddle Его виденье посетило Бората видел он на дне И встретились 2 акробата Там где Литейный долго сpал Но между ними был граната Та на которой пал Аларм Упал Аларм, поехал Пудель Задев Аларма по щеке А у скамейки тёрся мудeнь И ржал, зажав табло в руке Конечно это был Литейный Не зря он травку обоcpaл Вестимо, что Борат идейный Но даже он в гoвнo попал.
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