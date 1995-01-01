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    Соболев должен подписать контракт со «Спартаком» в конце мая

    Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев подпишет контракт со «Спартаком» в конце мая.

    До этого времени москвичи рассчитывают уладить все нюансы как с самарцами, так и самим футболистом. Игрок подпишет постоянное соглашение сроком на четыре года и зарплатой в 1,2 миллиона евро. Трансфер обойдется «Спартаку» в 4,5 миллиона евро.

    • Сейчас Соболев играет за столичную команду на правах аренды.
    • За «Спартак» нападающий успел провести четыре матча, в которых сделал два ассиста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3004

      Борат 29 минут назад

      очередной дармоед у кормушки федуна !
      но ему плевать сколько народных денег платить - насос качает федун башляет !
      позор пищевикам ! долой тарасовскую петушню ! гыгы

      1
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      Рейтинг: +2289

      alarm 58 минут назад

      развели хрячьё на бабки за древесину!

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