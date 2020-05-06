Соболев должен подписать контракт со «Спартаком» в конце мая

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев подпишет контракт со «Спартаком» в конце мая.

До этого времени москвичи рассчитывают уладить все нюансы как с самарцами, так и самим футболистом. Игрок подпишет постоянное соглашение сроком на четыре года и зарплатой в 1,2 миллиона евро. Трансфер обойдется «Спартаку» в 4,5 миллиона евро.