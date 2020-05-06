Упамекано, Гетце и Йович могут перейти в «Милан» после прихода Рангника

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник в случае назначения на пост главного тренера «Милана» попробует построить команду вокруг новых игроков.
Специалист хочет приобрести Дайота Упамекано, Марио Гетце, Луку Йовича, Роландо Мандрагору, Доминика Собослая и Даниеля Ольмо. Будущее Златана Ибрагимовича в «Милане» Рангника остается под вопросом, поскольку тренер не уверен, что швед будет определяющим звеном в атаке клуба.
- Рангник – руководитель отдела спорта и развития футбола компании Red Bull.
- «Милан» по итогам 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
- Сейчас команду возглавляет Стефано Пиоли.
Источник: Sport Mediaset