Упамекано, Гетце и Йович могут перейти в «Милан» после прихода Рангника

Дайот Упамекано - сомнительно, от куда у Милана деньги на него, да и более статусные(на данный момент) клубы за ним наблюдают.
Марио Гетце - ну колобок будет на свободном трансфере так что ок)
Луку Йович - скорее всего Реал его как часть сделки по кому нибудь сольёт.
Роландо Мандрагору - хз.
Доминика Собослая - хз.
Даниеля Ольмо - так он только недавно к немецкому клубу присоединился, так что сомневаюсь.
Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник в случае назначения на пост главного тренера «Милана» попробует построить команду вокруг новых игроков.
Специалист хочет приобрести Дайота Упамекано, Марио Гетце, Луку Йовича, Роландо Мандрагору, Доминика Собослая и Даниеля Ольмо. Будущее Златана Ибрагимовича в «Милане» Рангника остается под вопросом, поскольку тренер не уверен, что швед будет определяющим звеном в атаке клуба.
- Рангник – руководитель отдела спорта и развития футбола компании Red Bull.
- «Милан» по итогам 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
- Сейчас команду возглавляет Стефано Пиоли.