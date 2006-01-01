Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Упамекано, Гетце и Йович могут перейти в «Милан» после прихода Рангника

    Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник в случае назначения на пост главного тренера «Милана» попробует построить команду вокруг новых игроков.

    Специалист хочет приобрести Дайота Упамекано, Марио Гетце, Луку Йовича, Роландо Мандрагору, Доминика Собослая и Даниеля Ольмо. Будущее Златана Ибрагимовича в «Милане» Рангника остается под вопросом, поскольку тренер не уверен, что швед будет определяющим звеном в атаке клуба.

    • Рангник – руководитель отдела спорта и развития футбола компании Red Bull.
    • «Милан» по итогам 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
    • Сейчас команду возглавляет Стефано Пиоли.

    Источник: Sport Mediaset

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +612

      кто там 26 минут назад

      Дайот Упамекано - сомнительно, от куда у Милана деньги на него, да и более статусные(на данный момент) клубы за ним наблюдают.
      Марио Гетце - ну колобок будет на свободном трансфере так что ок)
      Луку Йович - скорее всего Реал его как часть сделки по кому нибудь сольёт.
      Роландо Мандрагору - хз.
      Доминика Собослая - хз.
      Даниеля Ольмо - так он только недавно к немецкому клубу присоединился, так что сомневаюсь.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76538
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru