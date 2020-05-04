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    Кокорин: «Если чемпионат закончится, то в «Сочи» мне делать нечего»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин заявил, что вопрос продления контракта с «Зенитом» до сих пор не решен.

    «Никаких новостей нету. Я хочу, чтобы чемпионат продолжился, потому что я в «Сочи» и хочу доиграть. Если чемпионат закончится, то и мне тут делать нечего. Нужно будет заниматься своими вопросами. Но как это будет выглядеть – непонятно. Контракт истекает через две недели, и что дальше?» – сказал Кокорин.

    • Контракт игрока с «Зенитом» истекает летом.
    • В «Сочи» 29-летний форвард перешел в феврале на правах аренды.
    • В активе Кокорина три гола и один ассист в четырех матчах в составе южан.

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    Источник: Sport24

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    04.05.2020 23:25
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