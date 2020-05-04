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    Луческу – о Кокорине: «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым. Ему лучше уехать в Европу»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мыслями о будущем нападающего Александра Кокорина.

    • Контракт игрока с петербургским клубом истекает летом.
    • В феврале 29-летнего форварда отправили в аренду в «Сочи».
    • С октября 2018-го по сентябрь 2019-го года Кокорин находился в тюрьме за участие в двух драках в центре Москвы.

    – Кокорин после вашего ухода попал в тюрьму, а теперь в аренде в «Сочи».

    – Саша – один из самых талантливых игроков, с которыми я работал. Очень любил его. Он всегда был тихим и спокойным, без какой-либо агрессии. Не знаю, что случилось с ним в той истории, возможно, на него плохо повлияли люди, с которыми он находился.

    Я был уверен, что «Зенит» его куда-то отправит. Слова о том, что клуб его ждет, были лишь поддержкой в трудной ситуации. «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым. Я шлю Саше свои объятия и желаю ему большой удачи, а также возвращения в сборную России.

    – Летом у него заканчивается и аренда, и контракт с «Зенитом». Поехать в Европу для него – хороший вариант?

    – Отличный! Точно лучше, чем оставаться в России, потому что ни один большой клуб после истории с тюрьмой его не пригласит. Думаю, Кокорину подошли бы бельгийская или немецкая лиги. А возможно, и чемпионат Италии.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1342

      Genz 13 минут назад

      Те,кто не хочет видеть в зените Сашу,сами давно уже должны сидеть. Их бизнес не прозрачный

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      Рейтинг: +2955

      Давид59 22 минуты назад

      Говорит верно, но в персоналиях путается. Не Зенит, а Медведев (или Миллер) Кокорина не хотят оставить.

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