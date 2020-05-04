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  • Луческу – о Кокорине: «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым. Ему лучше уехать в Европу»

Луческу – о Кокорине: «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым. Ему лучше уехать в Европу»

4 мая 2020, 21:36
14

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мыслями о будущем нападающего Александра Кокорина.

  • Контракт игрока с петербургским клубом истекает летом.
  • В феврале 29-летнего форварда отправили в аренду в «Сочи».
  • С октября 2018-го по сентябрь 2019-го года Кокорин находился в тюрьме за участие в двух драках в центре Москвы.

– Кокорин после вашего ухода попал в тюрьму, а теперь в аренде в «Сочи».

– Саша – один из самых талантливых игроков, с которыми я работал. Очень любил его. Он всегда был тихим и спокойным, без какой-либо агрессии. Не знаю, что случилось с ним в той истории, возможно, на него плохо повлияли люди, с которыми он находился.

Я был уверен, что «Зенит» его куда-то отправит. Слова о том, что клуб его ждет, были лишь поддержкой в трудной ситуации. «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым. Я шлю Саше свои объятия и желаю ему большой удачи, а также возвращения в сборную России.

– Летом у него заканчивается и аренда, и контракт с «Зенитом». Поехать в Европу для него – хороший вариант?

– Отличный! Точно лучше, чем оставаться в России, потому что ни один большой клуб после истории с тюрьмой его не пригласит. Думаю, Кокорину подошли бы бельгийская или немецкая лиги. А возможно, и чемпионат Италии.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр Луческу Мирча
Комментарии (14)
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Давид59
1588617911
Говорит верно, но в персоналиях путается. Не Зенит, а Медведев (или Миллер) Кокорина не хотят оставить.
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vmonomah17
1588620477
Пусть езжает в европу, казахстан самое то. Да и Аршавин поможет пристроить, а то уголовника никто и не возьмет)))
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DOCTOR PENALTY
1588632098
Профессионально выразился. И по-отечески. """"""""""""""
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mutabor0992
1588636696
Много халявного бабла.Мозг как у улитки.Плохая компания.Начал играть в орлянку.Запрещенные препараты...И как в итоге потерял берега.Не того выбрал для удара стулом.Все занавес.(для футбольной карьеры).Не пущать велено!
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evgevg13
1588649985
Молдавия тоже кричит, что Европа. Вот и подходящий вариант для коки. Там он точно будет мегазвездой...
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Garrincha58
1588659857
румын иди на все четыре буквы
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vladimir-7
1588661540
Кокорину нужен хороший агент для поиска зарубежного клуба, а то этот "папа" не способен выполнять такие работы. Да и нужно учитывать, что в Зените у него не будет такой большой зарплаты, какая была раньше.
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Граф2019
1588667076
пусть сидит в Сочах, да и Вова за ним присмотрит...
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portero
1588674371
надо подождать, сейчас может быть всё что угодно.
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B.G.
1588681241
Кто такой луческу?
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