Луческу – о Кокорине: «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым. Ему лучше уехать в Европу»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мыслями о будущем нападающего Александра Кокорина.

Контракт игрока с петербургским клубом истекает летом.

В феврале 29-летнего форварда отправили в аренду в «Сочи».

С октября 2018-го по сентябрь 2019-го года Кокорин находился в тюрьме за участие в двух драках в центре Москвы.

– Кокорин после вашего ухода попал в тюрьму, а теперь в аренде в «Сочи».

– Саша – один из самых талантливых игроков, с которыми я работал. Очень любил его. Он всегда был тихим и спокойным, без какой-либо агрессии. Не знаю, что случилось с ним в той истории, возможно, на него плохо повлияли люди, с которыми он находился.

Я был уверен, что «Зенит» его куда-то отправит. Слова о том, что клуб его ждет, были лишь поддержкой в трудной ситуации. «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым. Я шлю Саше свои объятия и желаю ему большой удачи, а также возвращения в сборную России.

– Летом у него заканчивается и аренда, и контракт с «Зенитом». Поехать в Европу для него – хороший вариант?

– Отличный! Точно лучше, чем оставаться в России, потому что ни один большой клуб после истории с тюрьмой его не пригласит. Думаю, Кокорину подошли бы бельгийская или немецкая лиги. А возможно, и чемпионат Италии.