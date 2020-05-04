Кокорин: «В расширении РПЛ до 18 команд не вижу ничего плохого»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своем отношении к возможному увеличению количества участников РПЛ.

Если сезон не будет доигран, из высшего дивизиона никто не вылетит, а две лучшие команды ФНЛ получат повышение в классе.

Вопрос о расширении лиги поднимался и ранее, но до конкретики дело не дошло.

Права на Кокорина до лета принадлежат «Зениту».

«Конечно, нарушать изначальные правила неправильно, но в расширении лиги до 18 команд не вижу ничего плохого», – сказал форвард.