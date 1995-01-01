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    Кокорин: «В расширении РПЛ до 18 команд не вижу ничего плохого»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своем отношении к возможному увеличению количества участников РПЛ.

    • Если сезон не будет доигран, из высшего дивизиона никто не вылетит, а две лучшие команды ФНЛ получат повышение в классе.
    • Вопрос о расширении лиги поднимался и ранее, но до конкретики дело не дошло.
    • Права на Кокорина до лета принадлежат «Зениту».

    «Конечно, нарушать изначальные правила неправильно, но в расширении лиги до 18 команд не вижу ничего плохого», – сказал форвард.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5907

      Сильвербой 6 минут назад

      Да ты ничего плохого не видишь и когда людей стулом по голове бьешь!!!

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      Рейтинг: +1029

      Иван Петров 1986 9 минут назад

      Ты чего опять вылез, тебя никто не спрашивал.

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