Кокорин: «В расширении РПЛ до 18 команд не вижу ничего плохого»

Да ты ничего плохого не видишь и когда людей стулом по голове бьешь!!!
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своем отношении к возможному увеличению количества участников РПЛ.
- Если сезон не будет доигран, из высшего дивизиона никто не вылетит, а две лучшие команды ФНЛ получат повышение в классе.
- Вопрос о расширении лиги поднимался и ранее, но до конкретики дело не дошло.
- Права на Кокорина до лета принадлежат «Зениту».
«Конечно, нарушать изначальные правила неправильно, но в расширении лиги до 18 команд не вижу ничего плохого», – сказал форвард.