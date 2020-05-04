Петржела: «Удивлялся, как люди в России не жалуются на маленькие зарплаты»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил удивление в связи с тем, что россияне не жаловались на низкие доходы в период его работы в петербургском клубе.

– Сколько получают врачи и учителя в Чехии?

– Хорошие деньги, особенно у врачей сейчас. Я сам учитель – зарабатываю примерно 40 тысяч крон (118 тысяч рублей).

– В России есть учителя и врачи, которые и 30 тысяч рублей не получают. Разве это норма?

– Это катастрофа! Да, я знаю об этом. Такие зарплаты маленькие. Но никто не жалуется, живут на то, что есть.

– Жалуются.

– Когда я работал в России, никто не жаловался. Многие трудились за маленькие деньги. Но я удивлялся, как люди не жалуются, что такие маленькие зарплаты получают. Помню, как бабушки около магазинов продавали цветы. Это катастрофа...

– Это ошибка, что футболисты получают в разы больше, чем те, кто спасают нам жизни?

- В Чехии тоже существует такая проблема. И во всем мире, к сожалению. Такой рынок. Но это ненормально, я считаю.