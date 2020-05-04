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    Петржела: «Удивлялся, как люди в России не жалуются на маленькие зарплаты»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил удивление в связи с тем, что россияне не жаловались на низкие доходы в период его работы в петербургском клубе.

    – Сколько получают врачи и учителя в Чехии?

    – Хорошие деньги, особенно у врачей сейчас. Я сам учитель – зарабатываю примерно 40 тысяч крон (118 тысяч рублей).

    – В России есть учителя и врачи, которые и 30 тысяч рублей не получают. Разве это норма?

    – Это катастрофа! Да, я знаю об этом. Такие зарплаты маленькие. Но никто не жалуется, живут на то, что есть.

    – Жалуются.

    – Когда я работал в России, никто не жаловался. Многие трудились за маленькие деньги. Но я удивлялся, как люди не жалуются, что такие маленькие зарплаты получают. Помню, как бабушки около магазинов продавали цветы. Это катастрофа...

    – Это ошибка, что футболисты получают в разы больше, чем те, кто спасают нам жизни?

    - В Чехии тоже существует такая проблема. И во всем мире, к сожалению. Такой рынок. Но это ненормально, я считаю.

    • Петржела возглавлял «Зенит» с ноября 2002-го по май 2006-го года.
    • С командой 66-летний специалист в 2003 году выиграл Кубок Премьер-лиги.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5907

      Сильвербой 3 минуты назад

      А кому жаловаться??? Нашим депутатам??? Так эти упыри говорят, не нравится, в Лумумбу пиз...те жить, там хорошо!!!

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      Рейтинг: +528

      Граф2019 7 минут назад

      а кому жаловаться? только пикни и это заберут...

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