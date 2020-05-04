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  • Петржела: «Удивлялся, как люди в России не жалуются на маленькие зарплаты»

Петржела: «Удивлялся, как люди в России не жалуются на маленькие зарплаты»

4 мая 2020, 19:48
13

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил удивление в связи с тем, что россияне не жаловались на низкие доходы в период его работы в петербургском клубе.

– Сколько получают врачи и учителя в Чехии?

– Хорошие деньги, особенно у врачей сейчас. Я сам учитель – зарабатываю примерно 40 тысяч крон (118 тысяч рублей).

– В России есть учителя и врачи, которые и 30 тысяч рублей не получают. Разве это норма?

– Это катастрофа! Да, я знаю об этом. Такие зарплаты маленькие. Но никто не жалуется, живут на то, что есть.

– Жалуются.

– Когда я работал в России, никто не жаловался. Многие трудились за маленькие деньги. Но я удивлялся, как люди не жалуются, что такие маленькие зарплаты получают. Помню, как бабушки около магазинов продавали цветы. Это катастрофа...

– Это ошибка, что футболисты получают в разы больше, чем те, кто спасают нам жизни?

- В Чехии тоже существует такая проблема. И во всем мире, к сожалению. Такой рынок. Но это ненормально, я считаю.

  • Петржела возглавлял «Зенит» с ноября 2002-го по май 2006-го года.
  • С командой 66-летний специалист в 2003 году выиграл Кубок Премьер-лиги.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил
Комментарии (13)
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Граф2019
1588612459
а кому жаловаться? только пикни и это заберут...
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Сильвербой
1588612708
А кому жаловаться??? Нашим депутатам??? Так эти упыри говорят, не нравится, в Лумумбу пиз...те жить, там хорошо!!!
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Бухбух
1588613152
К сожалению, наемный работник из Чехии лучше знает ситуацию в экономике России, чем наши чинуши. Ну а знаменитая фраза Медведева говорит сама за себя.
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Рубинище
1588614340
Адекватных и понимающих всё- очень мало, за других телевизор думает. Чинушь, бюджетников, полицаев и приспособленцев всё устраивает- (медики, учителя-зашуганы, у кого рабский менталитет.(лучше на колени встанут, прогнутся, но не пикнут). Вот они грабят и вывозят, грабят и смеются над нами (жирика раскидывающего холопам деньги наверно все видели), ну а кто они ещё если так денежку принимают.
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general.lizyukov
1588627383
А ты спроси про серые схемы, зарплату в конвертах, неуплату налогов и пр. Не говоря обо всех успешных манагерах, которые тупо до кормушки прутся.
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Viper for CSKA
1588646598
Регулярно бываю в Чехии, она близко не производит впечатление богатой страны. Даже Прага. Куча старых зданий, очень много просящих милостыню прямо в центре столицы (и по личному впечатлению их становится всё больше). Страна живёт за счёт туризма, как и многие бывшие социалистические страны, промышленность которых угроблена или поголовно выкуплена иностранцами благодаря либеральным реформам и вступлению в ЕС. Чехия кстати ещё ничего на фоне остальных, пережила это лучше, чем нынешняя нищая Польша или чудовищно депрессивная бывшая ГДР. На восток Германии без слёз теперь не взглянешь. Ну а про нас всё просто. Жаловаться некому и тупо незачем. Про бедственное положение людей наверху все всё знают. Собственно это прямое следствие их тридцатилетней политики. Так что с этими людьми разговаривать не о чем. Проблема в том, что в нашей стране массовое сознание - в каком-то тумане. Большинство надеется всё тихо пережить, что всё будет хорошо, скоро можно будет нормально пожить и тд. Люди совсем не понимают, что им никто ничего не даст, что за всё в жизни надо бороться. Все права людей в истории ими буквально выбивались, а иначе так и будут они на бумаге написаны.
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vladimir-7
1588664105
Как не жаловались, жаловались, но ответ один: денег нет, но вы держитесь. Народ решил, что просить бесполезно, пора вилы покупать
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Hektor 84
1588722265
Лучше пусть расскажет кому жаловаться
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