Гилерме – о режиме самоизоляции в Бразилии: «Они не уважают закон. Недисциплинированные»

Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал проблеме ответственности бразильцев во время режима самоизоляции.

«Они не уважают закон, по которому нужно сидеть дома. Недисциплинированные. Надо принять это по-серьезному. Они хотят с понедельника снимать ограничения. Там растет количество зараженных. Я этого не понимаю. Там ежедневно умирает очень много людей. Проблема в экономике. Все хотят работать. Без работы тяжело заработать деньги. Очень сложно», – сказал футболист.