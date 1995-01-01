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    Гилерме – о режиме самоизоляции в Бразилии: «Они не уважают закон. Недисциплинированные»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал проблеме ответственности бразильцев во время режима самоизоляции.

    «Они не уважают закон, по которому нужно сидеть дома. Недисциплинированные. Надо принять это по-серьезному. Они хотят с понедельника снимать ограничения. Там растет количество зараженных. Я этого не понимаю. Там ежедневно умирает очень много людей. Проблема в экономике. Все хотят работать. Без работы тяжело заработать деньги. Очень сложно», – сказал футболист.

    • В мире выявлено более 3,4 миллиона случаев заболевания COVID-19. Более 240 тысяч человек умерли.
    • В Бразилии коронавирус выявлен у 97 тысяч человек, из них умерли более 6,7 тысяч.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1526

      klim2m 30 минут назад

      Ну все верно гиля, теперь они )))) Ни когда не скажешь Мы)))

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      Рейтинг: +11

      0791 1 час назад

      Округлим,
      В мире: На 3430 тыс. заболевших - 244 тыс. умерших. ... 7%
      Бразилия: На 100 тыс. заболевших - 6,7 тыс. умерших. ... 7%
      Россия: На 135 тыс. заболевших - 1,3 тыс. умерших. ... менее 1%
      ...... где-то тут шиздешшшшшшььь

      0
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      Рейтинг: +37

      Karabaz > 0791 44 минуты назад

      Мой знакомый в морге работает, рассказал что количество умерших не увеличивается по статистике за последние годы

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