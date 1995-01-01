Гилерме – о режиме самоизоляции в Бразилии: «Они не уважают закон. Недисциплинированные»

Ну все верно гиля, теперь они )))) Ни когда не скажешь Мы)))
Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал проблеме ответственности бразильцев во время режима самоизоляции.
«Они не уважают закон, по которому нужно сидеть дома. Недисциплинированные. Надо принять это по-серьезному. Они хотят с понедельника снимать ограничения. Там растет количество зараженных. Я этого не понимаю. Там ежедневно умирает очень много людей. Проблема в экономике. Все хотят работать. Без работы тяжело заработать деньги. Очень сложно», – сказал футболист.
- В мире выявлено более 3,4 миллиона случаев заболевания COVID-19. Более 240 тысяч человек умерли.
- В Бразилии коронавирус выявлен у 97 тысяч человек, из них умерли более 6,7 тысяч.