«Болонья» вернется к тренировкам на базе 5 мая

Вслед за «Сассуоло» о возвращении к тренировкам на базе объявил другой клуб Серии А – «Болонья». Команда приступит к работе 5 мая.
Футболисты будут тренироваться в соответствии с правилами социального дистанцирования. Посещать раздевалки и тренажерные залы игроки не будут. На базу не будут допущены технические сотрудники.
- Серию А приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
- «Болонья» в таблице идет десятой.
- Все 20 клубов ранее высказались за то, чтобы доиграть сезон.
Источник: официальный сайт «Болоньи»