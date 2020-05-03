«Болонья» вернется к тренировкам на базе 5 мая

Вслед за «Сассуоло» о возвращении к тренировкам на базе объявил другой клуб Серии А – «Болонья». Команда приступит к работе 5 мая.

Футболисты будут тренироваться в соответствии с правилами социального дистанцирования. Посещать раздевалки и тренажерные залы игроки не будут. На базу не будут допущены технические сотрудники.