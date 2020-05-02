Уткин: «Игнорирую «Ротор». Это команда из города гопников»

Видеоблогер Василий Уткин выразил мнение, что Волгоград – город гопников. Поэтому он с безразличием относится к местному «Ротору».

«Я игнорирую «Ротор». Я не хочу говорить о команде, которая для меня – из города гопников. Это мое за долгие годы сложившееся однозначное убеждение.

Я прекрасно понимаю, что в Волгограде живут разные люди, но я сталкивался только с этой прослойкой, поэтому мне надоело, и я решил игнорировать тему «Ротора» в силу ряда глупостей, которые вокруг этого происходили. Вот и все.

Мне совершенно безразлична судьба волгоградского «Ротора». Вообще безразлична», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.