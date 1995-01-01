Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Уткин: «Игнорирую «Ротор». Это команда из города гопников»

    Видеоблогер Василий Уткин выразил мнение, что Волгоград – город гопников. Поэтому он с безразличием относится к местному «Ротору».

    «Я игнорирую «Ротор». Я не хочу говорить о команде, которая для меня – из города гопников. Это мое за долгие годы сложившееся однозначное убеждение.

    Я прекрасно понимаю, что в Волгограде живут разные люди, но я сталкивался только с этой прослойкой, поэтому мне надоело, и я решил игнорировать тему «Ротора» в силу ряда глупостей, которые вокруг этого происходили. Вот и все.

    Мне совершенно безразлична судьба волгоградского «Ротора». Вообще безразлична», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.

    • «Ротор» лидирует в ФНЛ, сезон доигрывать не планируют.
    • Волгоградцы дважды брали серебро чемпионата России.
    • Последний раз в РПЛ команда играла в 2004 году.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:18
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3780

      Alekxei Z. 29 минут назад

      Будь последовательным.
      Раз игнорируешь , так не стоит и ярлыки вешать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Armani nn 31 минуту назад

      Мне кажется или гопники есть в любом городе?Или Волгоград статус «гопносити» получил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2986

      Борат 46 минут назад

      Жирновася предпочитает команду невольников и мужеложцев из тарасовки ! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38144

      MaxRnD 1 час назад

      Первый раз сдохнуть от отвёртки у Васи не получилось, поэтому сейчас он уверенно идёт на второй заход ...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76401
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru