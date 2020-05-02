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Уткин: «Игнорирую «Ротор». Это команда из города гопников»

2 мая 2020, 21:18
21

Видеоблогер Василий Уткин выразил мнение, что Волгоград – город гопников. Поэтому он с безразличием относится к местному «Ротору».

«Я игнорирую «Ротор». Я не хочу говорить о команде, которая для меня – из города гопников. Это мое за долгие годы сложившееся однозначное убеждение.

Я прекрасно понимаю, что в Волгограде живут разные люди, но я сталкивался только с этой прослойкой, поэтому мне надоело, и я решил игнорировать тему «Ротора» в силу ряда глупостей, которые вокруг этого происходили. Вот и все.

Мне совершенно безразлична судьба волгоградского «Ротора». Вообще безразлична», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.

  • «Ротор» лидирует в ФНЛ, сезон доигрывать не планируют.
  • Волгоградцы дважды брали серебро чемпионата России.
  • Последний раз в РПЛ команда играла в 2004 году.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Ротор Уткин Василий
Комментарии (21)
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MaxRnD
1588444087
Первый раз сдохнуть от отвёртки у Васи не получилось, поэтому сейчас он уверенно идёт на второй заход ...
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Черкизовский Кот
1588454152
Для кого - город гопников, а для меня - город-герой!
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GreyDM
1588459861
Если языкастый такой, то напиши всё это на баннере и прогуляйся с ним по Мамаеву Кургану... Я думаю, что и без гопников огребёшь по полной от "мирных жителей".
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serppion
1588464983
По мне, так в Волгограде живут милейшие люди. А гопнику везде видится гопота.
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erma
1588477540
Какой же скот, этот Вася. Целый город назвать гопниками! Быдло ты, Вася, свиная рожа.
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моэм
1588483749
Вопрос; почему этому козлу позволено оскорблять город ВОЛГОГРАД ….это же СТАЛИНГРАД !...где каждая пядь земли полита КРОВЬЮ НАШИХ ДЕДОВ которые в смертельном бою отстояли свободу нашей РОДИНЫ...а этот подонок пусть знает что придёт время когда ему и всем его подпевалам будет вынесен смертный приговор , а я надеюсь дожить до того врмени чтобы его исполнить …. плохо и очень подло что наш сайт позволяет выступать на своих страницах таким подонкам..
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порт
1588485528
Прячься Вася, прячься. Хотя с такими размерами это будет наверно сделать сложно.
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Viper for CSKA
1588486512
Фу, Василий, почему надо вечно быть таким непостоянным? В предыдущий раз сказал умную вещь, а сейчас опять хрень несусветную сморозил. На это высказывание даже злиться не получается, тупо - нервный смех в недоумении. Вечно, то белая полоса, то коричневая. Странная какая-то зебра.
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zigbert
1588529247
Сам себя хочет уничтожить подобными высказываниями.
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portero
1588529997
смотрел Васю на ютубе там он вроде как и адекватен, спокойно свою точку зрения обосновывает, но клинит его часто, может просто так денюжку проще заработать, слово хайпануть от слова хапнуть......
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