Агент: «Чаловым интересовались не только в Англии»

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Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, сообщил, что прошлым летом на его клиента претендовали не только клубы АПЛ.
– В СМИ была информация, что помимо английских клубов, к Чалову есть интерес из Испании, Италии. Это правда?
– Чалов привлек внимание команд из нескольких стран, но самое серьезное предложение пришло из Англии минувшим летом. Думаю, все знают, о каком клубе идет речь.
– Федор хочет переехать именно в Англию, или он готов рассматривать варианты из других стран?
– Самое главное – чтобы проект был привлекательным. А в какую именно топ-лигу он переедет – не столь важно.
– Как у Чалова с английским? Он учит язык?
– Если ты знаешь английский, тебе будет легко не только в самой Англии, но и почти в любой стране мира. Так что учить язык надо. Что касается Федора, то он уже достаточно неплохо владеет английским.
- По информации «Чемпионата», в августе «Кристал Пэлас» предлагал за российского форварда 25 миллионов евро.
- В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.