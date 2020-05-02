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    Агент: «Чаловым интересовались не только в Англии»

    Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, сообщил, что прошлым летом на его клиента претендовали не только клубы АПЛ.

    В СМИ была информация, что помимо английских клубов, к Чалову есть интерес из Испании, Италии. Это правда?

    – Чалов привлек внимание команд из нескольких стран, но самое серьезное предложение пришло из Англии минувшим летом. Думаю, все знают, о каком клубе идет речь.

    – Федор хочет переехать именно в Англию, или он готов рассматривать варианты из других стран?

    – Самое главное – чтобы проект был привлекательным. А в какую именно топ-лигу он переедет – не столь важно.

    – Как у Чалова с английским? Он учит язык?

    – Если ты знаешь английский, тебе будет легко не только в самой Англии, но и почти в любой стране мира. Так что учить язык надо. Что касается Федора, то он уже достаточно неплохо владеет английским.

    • По информации «Чемпионата», в августе «Кристал Пэлас» предлагал за российского форварда 25 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.

    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

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      Рейтинг: +847

      Cleaner 30 минут назад

      Неужели из Ливерпуля предложение было?!!..)

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