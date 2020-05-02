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Агент: «Чаловым интересовались не только в Англии»

2 мая 2020, 15:15
5

Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, сообщил, что прошлым летом на его клиента претендовали не только клубы АПЛ.

В СМИ была информация, что помимо английских клубов, к Чалову есть интерес из Испании, Италии. Это правда?

– Чалов привлек внимание команд из нескольких стран, но самое серьезное предложение пришло из Англии минувшим летом. Думаю, все знают, о каком клубе идет речь.

– Федор хочет переехать именно в Англию, или он готов рассматривать варианты из других стран?

– Самое главное – чтобы проект был привлекательным. А в какую именно топ-лигу он переедет – не столь важно.

– Как у Чалова с английским? Он учит язык?

– Если ты знаешь английский, тебе будет легко не только в самой Англии, но и почти в любой стране мира. Так что учить язык надо. Что касается Федора, то он уже достаточно неплохо владеет английским.

  • По информации «Чемпионата», в августе «Кристал Пэлас» предлагал за российского форварда 25 миллионов евро.
  • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (5)
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кто там
1588431575
Главный вопрос, а кто сейчас им интересуется и есть ли такие вообще? Как основной ударный нап - он слаб, а вот в подыгрыше как 2й вполне.
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piligrim1986
1588432999
Чаловым не интересовались не только в англии))
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+50/-50
1588436657
Из Беларуси было предложение??? Там сейчас играют. В футбол. Чалов тоже играет. Но в карты.
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BRO_football
1588449027
Ага, интересовались и в Белоруссии, и в Латвии, и в Эстонии, и в Монголии, и в Молдавии, и в Люксембурге, и в Лихтенштейне, и в Андорре. Весьма перспективные страны для футбольного развития.
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lihindic
1588454708
ваще поху.
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