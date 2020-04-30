Marca: Фекир готов принять предложение только от «Реала» или «Барселоны»

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Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир не хочет покидать Испанию, утверждает Marca.
По информации источника, француз не собирается менять команду летом. Исключение он может сделать только в случае поступления предложения от «Реала» или «Барселоны».
Интерес к хавбеку ранее проявляли «Милан», «Арсенал» и «Ньюкасл».
- В прошлом году Фекир перешел в «Бетис» из «Лиона».
- В его активе семь голов и шесть ассистов в 23 матчах.
- Отступные в контракте игрока – 100 миллионов евро.