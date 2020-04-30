Marca: Фекир готов принять предложение только от «Реала» или «Барселоны»

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир не хочет покидать Испанию, утверждает Marca.

По информации источника, француз не собирается менять команду летом. Исключение он может сделать только в случае поступления предложения от «Реала» или «Барселоны».

Интерес к хавбеку ранее проявляли «Милан», «Арсенал» и «Ньюкасл».