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    Marca: Фекир готов принять предложение только от «Реала» или «Барселоны»

    Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир не хочет покидать Испанию, утверждает Marca.

    По информации источника, француз не собирается менять команду летом. Исключение он может сделать только в случае поступления предложения от «Реала» или «Барселоны».

    Интерес к хавбеку ранее проявляли «Милан», «Арсенал» и «Ньюкасл».

    • В прошлом году Фекир перешел в «Бетис» из «Лиона».
    • В его активе семь голов и шесть ассистов в 23 матчах.
    • Отступные в контракте игрока – 100 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

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      -1
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      Рейтинг: +2250

      SarJr 1 час назад

      хороший игрой. для реала такое, а вот в барсе мог бы и заиграть, техничность и пас у него хорошие

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      Рейтинг: +9833

      Cules2013 > SarJr 3 минуты назад

      высокий уровень травматизма

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