Орлов: «Луческу захотел вернуть в «Зенит» совок. Я его называл «Тень Чаушеску»

Комментатор Геннадий Орлов вспомнил о работе Мирчи Луческу на посту главного тренера «Зенита».

«Луческу пытался убрать свободу. Я же с командой ездил, видел, как всe это происходило. Он опять захотел вернуть Совок! Хотя сам вроде бы человек независимый. Но – румын, работал в донецком «Шахтeре»... А менталитет украинской системы – он, по сути, тоже советский.

И вот пришeл Луческу в «Зенит» – музыка в раздевалке перестала играть, в самолeте тишина. До этого всегда песни-пляски после побед. Команда весeлая, живая – прелесть! А тут раз – и ничего. И такая сумрачная обстановка...

Я румына «Тень Чаушеску» называл. Футболисты не получали радости от пребывания вместе. А потом у них и на поле перестало получаться. Видимо, как следствие», – сказал Орлов.