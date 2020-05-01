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  • Орлов: «Луческу захотел вернуть в «Зенит» совок. Я его называл «Тень Чаушеску»

Орлов: «Луческу захотел вернуть в «Зенит» совок. Я его называл «Тень Чаушеску»

1 мая 2020, 13:33
12

Комментатор Геннадий Орлов вспомнил о работе Мирчи Луческу на посту главного тренера «Зенита».

«Луческу пытался убрать свободу. Я же с командой ездил, видел, как всe это происходило. Он опять захотел вернуть Совок! Хотя сам вроде бы человек независимый. Но – румын, работал в донецком «Шахтeре»... А менталитет украинской системы – он, по сути, тоже советский.

И вот пришeл Луческу в «Зенит» – музыка в раздевалке перестала играть, в самолeте тишина. До этого всегда песни-пляски после побед. Команда весeлая, живая – прелесть! А тут раз – и ничего. И такая сумрачная обстановка...

Я румына «Тень Чаушеску» называл. Футболисты не получали радости от пребывания вместе. А потом у них и на поле перестало получаться. Видимо, как следствие», – сказал Орлов.

  • Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/2017.
  • Под его руководством петербургская команда выиграла Суперкубок России, а в РПЛ заняла только третье место.
  • С февраля 2019 года 74-летний румын остается без работы.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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Давид59
1588332097
А с Манчини наверное тень Муссолини приходила
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deinego77@yandex.ru
1588334128
Старый пень! Большую часть жизни прожил в СССР а теперь совок!!!!! **** продажная -хотя в газпроме это нормально , каждая человеческая натура работающая там готова мать родную продать лишь бы угодить кремлёвскому капитолию!!!!!!!
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DOCTOR PENALTY
1588334713
Эх, Гена - Гена! Такую херню ты несёшь! Сожрали вы Луческу, а тренер он что надо. При нём стала появляться у Зенита дисциплина, которая так нужна для выступлений в Европе, он реально начал ставить игру команде на серьёзный уровень. При нём стало понятно, что Зенит может стать чемпионом и без покупки судей. Но вам же надо гулять - веселиться, для вас игрочишки сраные намного важнее, чем серьёзный тренер. И Манчини вы сожрали по этой же причине. Гуляет Питер , не видит рамок. Ни рамок приличия, ни рамок здравого смысла. Сам ты сейчас являешься тенью Канделаки, или ещё кого-то из этой мерзкой тусовки. *****
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Hektor 84
1588346079
Старый дурик выжил из ума. Услышал бы Сталин как ты великую державу совком обзываешь. Уже бы за чашку баланды чухнул БАМ строить.
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Павелий
1588354424
Гена сбрендил. 45 лет жил не тужил, а оказывается, что это был совок. Позор Орлову!
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general.lizyukov
1588362068
Дядя Гена, ты ведь сам совок, ты целиком продукт СССР, **** ты п...дишь? Что мы, не помним этих пешеходов-миллионеров? Стыдно должно быть при таком бюджете такие мизерные результаты.
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Каратель помойников
1588380197
Помнится когда только пришел цыган в Зину, Гена кричал что это круто, сейчас Зина заиграет по новому.но он не учел что в зине только хорошо получают деньги (как и во многих клубах),а играть? А зачем? Ведь деньги исправно платят
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