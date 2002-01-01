Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    Орлов: «Луческу захотел вернуть в «Зенит» совок. Я его называл «Тень Чаушеску»

    Комментатор Геннадий Орлов вспомнил о работе Мирчи Луческу на посту главного тренера «Зенита».

    «Луческу пытался убрать свободу. Я же с командой ездил, видел, как всe это происходило. Он опять захотел вернуть Совок! Хотя сам вроде бы человек независимый. Но – румын, работал в донецком «Шахтeре»... А менталитет украинской системы – он, по сути, тоже советский.

    И вот пришeл Луческу в «Зенит» – музыка в раздевалке перестала играть, в самолeте тишина. До этого всегда песни-пляски после побед. Команда весeлая, живая – прелесть! А тут раз – и ничего. И такая сумрачная обстановка...

    Я румына «Тень Чаушеску» называл. Футболисты не получали радости от пребывания вместе. А потом у них и на поле перестало получаться. Видимо, как следствие», – сказал Орлов.

    • Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/2017.
    • Под его руководством петербургская команда выиграла Суперкубок России, а в РПЛ заняла только третье место.
    • С февраля 2019 года 74-летний румын остается без работы.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76389
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru