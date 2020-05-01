Агуэро – о возможном возобновлении АПЛ: «Многие игроки напуганы, ведь у них есть семьи, дети, родители»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что многие игроки клубов АПЛ опасаются возобновлять сезон из-за угрозы заражения коронавирусом.

«Многие игроки напуганы, ведь у них есть семьи, дети, родители.

Коронавирус пугает меня. Я постоянно со своей девушкой, так что не взаимодействую с другими людьми. Говорят, что заразиться этим вирусом не так просто, но потом заявляют, что есть заболевшие без симптомов. Именно поэтому я остаюсь дома. Можно быть зараженным и не знать об этом», – заявил Агуэро.

В Великобритании выявлено 171 790 случаев заражения коронавирусом.

Скончались 26 811 человек.

АПЛ планирует возобновить сезон 8 июня