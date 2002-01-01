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    Агуэро – о возможном возобновлении АПЛ: «Многие игроки напуганы, ведь у них есть семьи, дети, родители»

    Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что многие игроки клубов АПЛ опасаются возобновлять сезон из-за угрозы заражения коронавирусом.

    «Многие игроки напуганы, ведь у них есть семьи, дети, родители.

    Коронавирус пугает меня. Я постоянно со своей девушкой, так что не взаимодействую с другими людьми. Говорят, что заразиться этим вирусом не так просто, но потом заявляют, что есть заболевшие без симптомов. Именно поэтому я остаюсь дома. Можно быть зараженным и не знать об этом», – заявил Агуэро.

    • В Великобритании выявлено 171 790 случаев заражения коронавирусом.
    • Скончались 26 811 человек.

    АПЛ планирует возобновить сезон 8 июня

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10299

      KLIM777 1 час назад

      никто из футболистов не умер и они боятся, епанаты. На гей парады не боитесь выходить там

      0
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      Рейтинг: +2088

      general.lizyukov 3 часа назад

      Странные вы люди. Ты болен? Твоя девушка? А твои партнеры по команде? А их родственники? Если все здоровы - чего бояться?
      Мойте руки с мылом, избегайте скоплений людей, ограничьте контакты, особенно с посторонними. Или вы до конца света будете в изоляции жить?

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