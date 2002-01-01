Агуэро – о возможном возобновлении АПЛ: «Многие игроки напуганы, ведь у них есть семьи, дети, родители»

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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что многие игроки клубов АПЛ опасаются возобновлять сезон из-за угрозы заражения коронавирусом.
«Многие игроки напуганы, ведь у них есть семьи, дети, родители.
Коронавирус пугает меня. Я постоянно со своей девушкой, так что не взаимодействую с другими людьми. Говорят, что заразиться этим вирусом не так просто, но потом заявляют, что есть заболевшие без симптомов. Именно поэтому я остаюсь дома. Можно быть зараженным и не знать об этом», – заявил Агуэро.
- В Великобритании выявлено 171 790 случаев заражения коронавирусом.
- Скончались 26 811 человек.
АПЛ планирует возобновить сезон 8 июня