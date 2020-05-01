Calciomercato: «Интер» готов выкупить Мозеса, если «Челси» снизит цену на игрока

«Интер» заинтересован в выкупе прав на полузащитника Виктора Мозеса.

По информации Calciomercato, главный тренер миланской команды Антонио Конте хочет сохранить нигерийца, однако клуб не готов платить за него требуемые 12 миллионов евро.

Если «Челси» пойдет на уступки и снизит стоимость футболиста, то, скорее всего, он останется в Италии.