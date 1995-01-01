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    Calciomercato: «Интер» готов выкупить Мозеса, если «Челси» снизит цену на игрока

    «Интер» заинтересован в выкупе прав на полузащитника Виктора Мозеса.

    По информации Calciomercato, главный тренер миланской команды Антонио Конте хочет сохранить нигерийца, однако клуб не готов платить за него требуемые 12 миллионов евро.

    Если «Челси» пойдет на уступки и снизит стоимость футболиста, то, скорее всего, он останется в Италии.

    • «Интер» арендовал Мозеса в январе.
    • Игрок до паузы, вызванной пандемией коронавируса, успел провести семь матчей и сделать одну голевую передачу.
    • Его рыночная стоимость – 6,8 миллиона евро.

    Источник: Calciomercato

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