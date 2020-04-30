Орлов: «В ФНЛ будет справедливо провести стыковые матчи за право выступать в элите»

Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о том, стоит ли досрочно завершать розыгрыши РПЛ и ФНЛ.

«Если у нас не доиграют чемпионат, то до конца жизни не простят, что «Зенит» стал чемпионом. Он же не выиграл это звание. И в этом есть справедливость. Ещe восемь туров, и всe может поменяться. Практика подсказывает, что всякое может быть. Поэтому лучше доиграть.

И какие скандалы сейчас начались! Тренер четвeртой команды ФНЛ «Торпедо» Игнашевич спрашивает, почему стыков нет. По итогам сезона 13-я и 14-я команды РПЛ должны были играть с 3-й и 4-й командами ФНЛ за право выступать в элите. Тысяча вопросов.

Для снижения градуса скандальности это будет справедливо. Я за то, чтобы всe-таки сезон возобновился. На мой взгляд, футболисты могут в конце мая начать тренироваться», – сказал Орлов.