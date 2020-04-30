Орлов: «В ФНЛ будет справедливо провести стыковые матчи за право выступать в элите»

Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о том, стоит ли досрочно завершать розыгрыши РПЛ и ФНЛ.
«Если у нас не доиграют чемпионат, то до конца жизни не простят, что «Зенит» стал чемпионом. Он же не выиграл это звание. И в этом есть справедливость. Ещe восемь туров, и всe может поменяться. Практика подсказывает, что всякое может быть. Поэтому лучше доиграть.
И какие скандалы сейчас начались! Тренер четвeртой команды ФНЛ «Торпедо» Игнашевич спрашивает, почему стыков нет. По итогам сезона 13-я и 14-я команды РПЛ должны были играть с 3-й и 4-й командами ФНЛ за право выступать в элите. Тысяча вопросов.
Для снижения градуса скандальности это будет справедливо. Я за то, чтобы всe-таки сезон возобновился. На мой взгляд, футболисты могут в конце мая начать тренироваться», – сказал Орлов.
- Футбольные турниры в России были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса.
- «Зенит» по итогам 22 туров РПЛ опережает «Локомотив» и «Краснодар» на 9 очков.
- В ФНЛ лидер первенства «Ротор» впереди идущего четвертым «Торпедо» всего на 3 балла.