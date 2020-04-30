«Зенит» опубликовал видео с призывом соблюдать самоизоляцию

Пресс-служба «Зенита» опубликовала в инстаграме ролик, в котором говорится о важности самоизоляции.

В видео использованы кадры тренировок футболистов «Зенита», «Газпром Арены» и опустевшего Санкт-Петербурга. Закадровый текст читает главный тренер команды Сергей Семак.

«Быть дома, тренироваться в одиночестве, видеть ребят лишь на экране. Реальность, к которой до сих пор сложно привыкнуть. Но когда делаешь что-то вместе, становишься сильнее. Мы точно это знаем, потому что в этом суть нашего дела. Есть вещи, которых стоит ждать, и ради которых стоит оставаться командой. Ведь команда сейчас – это все мы. И только вместе мы победим», – говорит Семак.