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    «Зенит» опубликовал видео с призывом соблюдать самоизоляцию

    Пресс-служба «Зенита» опубликовала в инстаграме ролик, в котором говорится о важности самоизоляции.

    В видео использованы кадры тренировок футболистов «Зенита», «Газпром Арены» и опустевшего Санкт-Петербурга. Закадровый текст читает главный тренер команды Сергей Семак.

    «Быть дома, тренироваться в одиночестве, видеть ребят лишь на экране. Реальность, к которой до сих пор сложно привыкнуть. Но когда делаешь что-то вместе, становишься сильнее. Мы точно это знаем, потому что в этом суть нашего дела. Есть вещи, которых стоит ждать, и ради которых стоит оставаться командой. Ведь команда сейчас – это все мы. И только вместе мы победим», – говорит Семак.

    text

    Публикация от text (@zenit_spb) 30 Апр 2020 в 10:38 PDT

    Источник: Инстаграм «Зенита»

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    30.04.2020 23:25
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