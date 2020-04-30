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    Дзюба: «Желаю терпения россиянам, которым сейчас не платят зарплату»

    Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам на фоне продолжающейся борьбы с пандемией коронавируса.

    «Желаю всем здоровья. Сейчас непростое время, особенно в России в связи с тем, что многие работают на удаленке, и многим сейчас зарплату не платят. Желаю им терпения. Хотелось бы, чтобы все было получше у нас организовано.

    Огромное спасибо врачам и всем людям, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Надеюсь, что все мы это непростое время переживем и все наладится. Всем терпения, и чтобы в семьях были идиллия, покой и любовь», – сказал Дзюба.

    • В России коронавирусом заразились почти 100 тысяч человек, 972 из них умерли.
    • Из-за пандемии РПЛ приостановлена как минимум до 31 мая.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате по итогам 22 туров.

    Источник: Sport24

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +23051

      VVM1964 7 минут назад

      " Денег нет , но вы держитесь там " (((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39356

      portero 40 минут назад

      дубина без мозга министром себя возомнил , денег нет но вы терпите....
      тупорылые жополизы нужны во власти.... лучше играй в футбол...

      1
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      Рейтинг: +649

      Юрэс 44 минуты назад

      ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!! АЖ КАК ТО ЛЕГЧЕ СТАЛО !!!!!!

      1
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      Рейтинг: +2477

      solodealer 47 минут назад

      Дзюба: «Желаю терпения россиянам, которым сейчас не платят зарплату»
      Артём, нам ЭТО уже наш президент ТРИЖДЫ говорил)))
      Мож, чё новенькое придумаешь?))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2004

      Axe111 47 минут назад

      Да пошел ты на х** олух пустоголовый

      0
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      Рейтинг: +728

      New Life 1 час назад

      Не учи нас жить, лучше помоги материально.

      1
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      Рейтинг: +282

      ziborock 1 час назад

      Дурик что не скажет то все как в лужу пернул!

      2
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      Рейтинг: +2477

      solodealer > ziborock 48 минут назад

      ..и то)+

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      Рейтинг: +517

      Граф2019 1 час назад

      Тема! поделись карбованцями...

      0
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      Рейтинг: +499

      Олег1204 1 час назад

      Ох спасибо, помог так помог

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      Рейтинг: +2477

      solodealer > Олег1204 48 минут назад

      )+

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