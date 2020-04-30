Дзюба: «Желаю терпения россиянам, которым сейчас не платят зарплату»

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам на фоне продолжающейся борьбы с пандемией коронавируса.

«Желаю всем здоровья. Сейчас непростое время, особенно в России в связи с тем, что многие работают на удаленке, и многим сейчас зарплату не платят. Желаю им терпения. Хотелось бы, чтобы все было получше у нас организовано.

Огромное спасибо врачам и всем людям, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Надеюсь, что все мы это непростое время переживем и все наладится. Всем терпения, и чтобы в семьях были идиллия, покой и любовь», – сказал Дзюба.