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  • Дзюба: «Желаю терпения россиянам, которым сейчас не платят зарплату»

Дзюба: «Желаю терпения россиянам, которым сейчас не платят зарплату»

30 апреля 2020, 09:15
16

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам на фоне продолжающейся борьбы с пандемией коронавируса.

«Желаю всем здоровья. Сейчас непростое время, особенно в России в связи с тем, что многие работают на удаленке, и многим сейчас зарплату не платят. Желаю им терпения. Хотелось бы, чтобы все было получше у нас организовано.

Огромное спасибо врачам и всем людям, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Надеюсь, что все мы это непростое время переживем и все наладится. Всем терпения, и чтобы в семьях были идиллия, покой и любовь», – сказал Дзюба.

  • В России коронавирусом заразились почти 100 тысяч человек, 972 из них умерли.
  • Из-за пандемии РПЛ приостановлена как минимум до 31 мая.
  • «Зенит» лидирует в чемпионате по итогам 22 туров.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Олег1204
1588228770
Ох спасибо, помог так помог
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New Life
1588231199
Не учи нас жить, лучше помоги материально.
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Юрэс
1588232348
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!! АЖ КАК ТО ЛЕГЧЕ СТАЛО !!!!!!
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portero
1588232560
дубина без мозга министром себя возомнил , денег нет но вы терпите.... тупорылые жополизы нужны во власти.... лучше играй в футбол...
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VVM1964
1588234531
" Денег нет , но вы держитесь там " (((
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Valeron2790
1588236798
Был слушок, что ты отказался пожертвовать денег... вот и с терпением своим, н.а.х.у.й иди.
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Кодем
1588249058
Еще один терпило на нашу голову.
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алдан2014
1588255286
Слов нет как умён, Артём Дзюба..Тот кто никогда не жил без денег.Тот кто сбежал в стан врага из за денег.Фу как противно
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zigbert
1588259680
С его зарплатой можно рассуждать о терпении.
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САДЫЧОК
1588261016
Дзюба и здоровья желает и терпения всем и мягко наехал на власть -а под личиной дерявяшки скрывается дурилка картонная !
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