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    Marca: Рауль продолжит тренировать «Кастилью» в следующем сезоне

    Рауль Гонсалес Бланко останется на посту главного тренера «Кастильи», сообщает Marca.

    По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес доволен работой 42-летнего специалиста, поэтому доверит ему руководить командой в следующем сезоне.

    При этом у руководства мадридского клуба есть планы по переводу Рауля в основную команду в будущем.

    • Бывший нападающий тренирует «Кастилью» с прошлого лета.
    • Команда по итогам 28 туров занимает седьмое место в своей зоне Сегунды Б.
    • С марта сезон в Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Marca

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