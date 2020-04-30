Marca: Рауль продолжит тренировать «Кастилью» в следующем сезоне

Рауль Гонсалес Бланко останется на посту главного тренера «Кастильи», сообщает Marca.
По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес доволен работой 42-летнего специалиста, поэтому доверит ему руководить командой в следующем сезоне.
При этом у руководства мадридского клуба есть планы по переводу Рауля в основную команду в будущем.
- Бывший нападающий тренирует «Кастилью» с прошлого лета.
- Команда по итогам 28 туров занимает седьмое место в своей зоне Сегунды Б.
- С марта сезон в Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Источник: Marca