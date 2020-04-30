Marca: Рауль продолжит тренировать «Кастилью» в следующем сезоне

Рауль Гонсалес Бланко останется на посту главного тренера «Кастильи», сообщает Marca.

По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес доволен работой 42-летнего специалиста, поэтому доверит ему руководить командой в следующем сезоне.

При этом у руководства мадридского клуба есть планы по переводу Рауля в основную команду в будущем.