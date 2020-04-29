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The Independent: старт Лиги наций могут отложить из-за пандемии коронавируса

29 апреля 2020, 21:27

В УЕФА допускают сдвиг старта Лиги наций на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса. Первоначально начать матчи турнира планировалось в сентябре.

ФИФА и УЕФА сейчас совместно работают над календарем сборных на вторую половину 2020 года. Не исключено, что в ноябре-декабре команды проведут не менее трех встреч каждая.

  • Весенние и летние матчи сборных перенесены из-за пандемии.
  • Также на следующий год перенесли Евро.
  • По всему миру из-за коронавируса умерло более 219000 человек.

Источник: The Independent
Лига наций
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