The Independent: старт Лиги наций могут отложить из-за пандемии коронавируса

В УЕФА допускают сдвиг старта Лиги наций на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса. Первоначально начать матчи турнира планировалось в сентябре.

ФИФА и УЕФА сейчас совместно работают над календарем сборных на вторую половину 2020 года. Не исключено, что в ноябре-декабре команды проведут не менее трех встреч каждая.