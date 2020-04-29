«Любой доктор сделал бы это». Врач сборной России Безуглов добровольно работает в инфекционной клинике Москвы

Доктор сборной России Эдуард Безуглов в условиях пандемии коронавируса заступает в смены в одной из инфекционных больниц Москвы. Он работает там на добровольных началах.
«Наверное, страшно, но здесь выбора никакого нет. Многие врачи, которые работают в сборных и клубах, находятся на таких дежурствах. Работают коллеги из московских команд. Ничего удивительного нет. Любой врач, имея возможность помочь, сделал бы это», – сказал Безуглов в эфире «Матч ТВ».
- У Безуглова есть собственная клиника спортивной медицины.
- Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 219000 человек.
Источник: сообщество «Матч ТВ» в VK