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    «Любой доктор сделал бы это». Врач сборной России Безуглов добровольно работает в инфекционной клинике Москвы

    Доктор сборной России Эдуард Безуглов в условиях пандемии коронавируса заступает в смены в одной из инфекционных больниц Москвы. Он работает там на добровольных началах.

    «Наверное, страшно, но здесь выбора никакого нет. Многие врачи, которые работают в сборных и клубах, находятся на таких дежурствах. Работают коллеги из московских команд. Ничего удивительного нет. Любой врач, имея возможность помочь, сделал бы это», – сказал Безуглов в эфире «Матч ТВ».

    • У Безуглова есть собственная клиника спортивной медицины.
    • Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 219000 человек.

    Источник: сообщество «Матч ТВ» в VK

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16446

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Уважение! Большое уважение!!!

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