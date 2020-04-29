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  • Кафельников: «С того момента, как «Спартак» уволил Карреру, одни расстройства»

Кафельников: «С того момента, как «Спартак» уволил Карреру, одни расстройства»

29 апреля 2020, 08:39
8

Экс-теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников считает, что карантин значительно повлияет на финансовое положение клубов РПЛ.

– Что должно поменяться, чтобы ты был доволен игрой «Спартака»?

– В связи с нынешней ситуацией мы очень много увидим изменений, в первую очередь финансовых.

Посмотрим, как теперь футболисты забегают, заиграют, насколько они действительно любят фанатов, ради которых они играют в футбол. Для меня это будет самое главное.

– А восьмое место «Спартака»? Куда его девать?

– Трудно мне сказать. Думаю, на данном этапе «Спартак» занимает то место, которое заслуживает своей игрой. Надеюсь, что будет намного лучше.

– Короче, со «Спартаком» вечные расстройства и нервотрепка.

– Ну да. Действительно, последние 12 месяцев, особенно это сезон, который не закончился, он такой, разочаровывающий. Как и, наверное, предыдущий.

С того момента, как уволили Массимо, который привел команду к чемпионству, одни расстройства.

– Лучше Каррера, чем Тедеско или Газзаев?

– Я не знаю. У Тедеско пока было мало времени, чтобы сделать какие-то радикальные изменения для команды и привести ее в нужное русло. Если дадут работать, я буду только рад.

  • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
  • Сейчас московский клуб возглавляет Доменико Тедеско.
  • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице.

Источник: Sportcast
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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кто там
1588139599
Расстройства с 18 апреля 1922 года если быть точнее и правдивее.
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paracetamol
1588142248
К этому надо привыкнуть, Женя, кафельная твоя голова!
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3a zenit
1588143785
спросили наркомана поехавшего крышей
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oyabun
1588146378
Да всё будет хорошо в Спартаке. Лишь бы дали тренеру работать и не лезли в тренировочный процесс. Вопрос только когда мы сам футбол увидим? ))
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subbotaspartak
1588162006
Я кафельную плитку в туалете наклеил в 1983 году, хрен оторвёшь. Силён Кафель.
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VVM1964
1588187014
" С того момента, как уволили Массимо, который привел команду к чемпионству, одни расстройства " - это точно , редко соглашаюсь с Кафельниковым , но сегодня он адекватен , как никогда - видимо от карантина всё же есть плюс )))
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