Кафельников: «С того момента, как «Спартак» уволил Карреру, одни расстройства»

Экс-теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников считает, что карантин значительно повлияет на финансовое положение клубов РПЛ.

– Что должно поменяться, чтобы ты был доволен игрой «Спартака»?

– В связи с нынешней ситуацией мы очень много увидим изменений, в первую очередь финансовых.

Посмотрим, как теперь футболисты забегают, заиграют, насколько они действительно любят фанатов, ради которых они играют в футбол. Для меня это будет самое главное.

– А восьмое место «Спартака»? Куда его девать?

– Трудно мне сказать. Думаю, на данном этапе «Спартак» занимает то место, которое заслуживает своей игрой. Надеюсь, что будет намного лучше.

– Короче, со «Спартаком» вечные расстройства и нервотрепка.

– Ну да. Действительно, последние 12 месяцев, особенно это сезон, который не закончился, он такой, разочаровывающий. Как и, наверное, предыдущий.

С того момента, как уволили Массимо, который привел команду к чемпионству, одни расстройства.

– Лучше Каррера, чем Тедеско или Газзаев?

– Я не знаю. У Тедеско пока было мало времени, чтобы сделать какие-то радикальные изменения для команды и привести ее в нужное русло. Если дадут работать, я буду только рад.