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    Кафельников: «С того момента, как «Спартак» уволил Карреру, одни расстройства»

    Экс-теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников считает, что карантин значительно повлияет на финансовое положение клубов РПЛ.

    – Что должно поменяться, чтобы ты был доволен игрой «Спартака»?

    – В связи с нынешней ситуацией мы очень много увидим изменений, в первую очередь финансовых.

    Посмотрим, как теперь футболисты забегают, заиграют, насколько они действительно любят фанатов, ради которых они играют в футбол. Для меня это будет самое главное.

    – А восьмое место «Спартака»? Куда его девать?

    – Трудно мне сказать. Думаю, на данном этапе «Спартак» занимает то место, которое заслуживает своей игрой. Надеюсь, что будет намного лучше.

    – Короче, со «Спартаком» вечные расстройства и нервотрепка.

    – Ну да. Действительно, последние 12 месяцев, особенно это сезон, который не закончился, он такой, разочаровывающий. Как и, наверное, предыдущий.

    С того момента, как уволили Массимо, который привел команду к чемпионству, одни расстройства.

    – Лучше Каррера, чем Тедеско или Газзаев?

    – Я не знаю. У Тедеско пока было мало времени, чтобы сделать какие-то радикальные изменения для команды и привести ее в нужное русло. Если дадут работать, я буду только рад.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
    • Сейчас московский клуб возглавляет Доменико Тедеско.
    • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Источник: Sportcast

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    Сегодня, 08:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +22176

      oyabun 46 минут назад

      Да всё будет хорошо в Спартаке. Лишь бы дали тренеру работать и не лезли в тренировочный процесс. Вопрос только когда мы сам футбол увидим? ))

      0
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      Рейтинг: +3800

      3a zenit 1 час назад

      спросили наркомана поехавшего крышей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2803

      TOMSON 1 час назад

      А Кафельников разве не кричал, что Кареру надо в отставку?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5569

      paracetamol 1 час назад

      К этому надо привыкнуть, Женя, кафельная твоя голова!

      0
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      Рейтинг: +10888

      vladimir-7 > paracetamol 1 час назад

      ...кафельновафельная голова.

      0
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      Рейтинг: +607

      кто там 2 часа назад

      Расстройства с 18 апреля 1922 года если быть точнее и правдивее.

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