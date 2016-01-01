Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    РПЛ направила в Минспорт обращение по поводу возвращения в Россию легионеров

    РФС и РПЛ начали работу по возвращению в Россию легионеров. Они покинули страну после того как чемпионат России прервали из-за пандемии коронавируса.

    «Совместно с Александром Александровичем Алаевым мы провели переговоры с первым заместителем министра спорта Азатом Рифгатовичем Кадыровым и с аппаратом вице-премьера РФ Дмитрия Николаевича Чернышенко. Мы подготовили соответствующее обращение, которое направлено в Минспорт. На основании этого обращения будут даны поручения профильным министерствам, которые подготовят свои заключения. Но мы ждем реакции властей

    Наибольшее количество игроков сейчас находятся в Сербии и Хорватии – по восемь человек, в Германии – семь», – сказал президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире «Матч ТВ».

    • РПЛ планируют возобновить 21 июня.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 211000 человек.
    • В РПЛ с отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76315
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru