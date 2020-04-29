РПЛ направила в Минспорт обращение по поводу возвращения в Россию легионеров

РФС и РПЛ начали работу по возвращению в Россию легионеров. Они покинули страну после того как чемпионат России прервали из-за пандемии коронавируса.

«Совместно с Александром Александровичем Алаевым мы провели переговоры с первым заместителем министра спорта Азатом Рифгатовичем Кадыровым и с аппаратом вице-премьера РФ Дмитрия Николаевича Чернышенко. Мы подготовили соответствующее обращение, которое направлено в Минспорт. На основании этого обращения будут даны поручения профильным министерствам, которые подготовят свои заключения. Но мы ждем реакции властей

Наибольшее количество игроков сейчас находятся в Сербии и Хорватии – по восемь человек, в Германии – семь», – сказал президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире «Матч ТВ».