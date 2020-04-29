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  • Карасев: «VAR может спасти судье карьеру. Но с ней нет шансов на понимание со стороны зрителей»

Карасев: «VAR может спасти судье карьеру. Но с ней нет шансов на понимание со стороны зрителей»

29 апреля 2020, 00:10
6

Судья РПЛ Сергей Карасев поговорил о преимуществах системы VAR. По мнению рефери, она способна спасать карьеры.

– Есть ощущение, что VAR, призванная помочь судьям, только увеличила психологическое давление. Теперь, имея помощь видеоассистентов, рефери не имеет ни малейшего права ошибиться…

– С одной стороны, VAR – очень полезная вещь в плане защиты арбитров. Потому что возникает множество моментов, когда все видели игровой эпизод, а судья нет. И, соответственно, VAR может спасти карьеру рефери.

В то же время, согласен с вами. Теперь, когда появился VAR, судью в случае ошибки никто даже слушать не будет. Бесполезно на что-то ссылаться: взял не тот угол, не увидел – это уже никого не интересует. Никаких шансов на спасение или понимание со стороны зрителей.

  • С весны VAR работает на каждом матче РПЛ.
  • Карасев работает на матчах чемпионата России с 2008 года.
  • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (6)
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Томик
1588110128
Ну да, ну да. "Вилков видел эпизод" - смотреть не надо, Серёжа.
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paracetamol
1588141679
Нахр нам защищать судей-взяточников. Надо защищать от них футбол, которому без ВАР каюк. Посчитайте сколько левых голов отменили и это при том, что за мониторами те же взяточники сидат!
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paracetamol
1588142478
Не о спасении карьеры рефери надо говорить, а о спасении честного футбола от никудышных рефери.
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Давид59
1588143204
Чтобы уменьшить давление на рефери можно сделать как в хоккее. Там некоторые решения принимает не главный, а тот кто в комнате с мониторами. Тут, конечно, от предвзятости тоже никто не застрахован, но судье в поле было бы куда проще
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vladimir-7
1588145131
Если судить справедливо, а не кто больше денег даст, то и понимание будет со стороны зрителей и с карьерой у судей будет всё отлично.
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New Life
1588146478
Пока не отменили деньги и империю зла, с ВАРом и без ВАРа - разницы нет.
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