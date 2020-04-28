Карасев: «VAR может спасти судье карьеру. Но с ней нет шансов на понимание со стороны зрителей»

Ну да, ну да. "Вилков видел эпизод" - смотреть не надо, Серёжа.
Судья РПЛ Сергей Карасев поговорил о преимуществах системы VAR. По мнению рефери, она способна спасать карьеры.
– Есть ощущение, что VAR, призванная помочь судьям, только увеличила психологическое давление. Теперь, имея помощь видеоассистентов, рефери не имеет ни малейшего права ошибиться…
– С одной стороны, VAR – очень полезная вещь в плане защиты арбитров. Потому что возникает множество моментов, когда все видели игровой эпизод, а судья нет. И, соответственно, VAR может спасти карьеру рефери.
В то же время, согласен с вами. Теперь, когда появился VAR, судью в случае ошибки никто даже слушать не будет. Бесполезно на что-то ссылаться: взял не тот угол, не увидел – это уже никого не интересует. Никаких шансов на спасение или понимание со стороны зрителей.
- С весны VAR работает на каждом матче РПЛ.
- Карасев работает на матчах чемпионата России с 2008 года.
- Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.