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    Карасев: «VAR может спасти судье карьеру. Но с ней нет шансов на понимание со стороны зрителей»

    Судья РПЛ Сергей Карасев поговорил о преимуществах системы VAR. По мнению рефери, она способна спасать карьеры.

    – Есть ощущение, что VAR, призванная помочь судьям, только увеличила психологическое давление. Теперь, имея помощь видеоассистентов, рефери не имеет ни малейшего права ошибиться…

    – С одной стороны, VAR – очень полезная вещь в плане защиты арбитров. Потому что возникает множество моментов, когда все видели игровой эпизод, а судья нет. И, соответственно, VAR может спасти карьеру рефери.

    В то же время, согласен с вами. Теперь, когда появился VAR, судью в случае ошибки никто даже слушать не будет. Бесполезно на что-то ссылаться: взял не тот угол, не увидел – это уже никого не интересует. Никаких шансов на спасение или понимание со стороны зрителей.

    • С весны VAR работает на каждом матче РПЛ.
    • Карасев работает на матчах чемпионата России с 2008 года.
    • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2628

      Томик 1 час назад

      Ну да, ну да. "Вилков видел эпизод" - смотреть не надо, Серёжа.

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