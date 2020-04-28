Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жиго: «У такого клуба, как «Спартак», будущее может быть только светлым»

Жиго: «У такого клуба, как «Спартак», будущее может быть только светлым»

28 апреля 2020, 18:25
13

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал об отношении к фанатам московского клуба.

– Иностранный игрок должен впитать историю клуба? «Спартак» в России – это не обычный клуб, даже если в последние годы было не так много трофеев. Вы ощущаете это?

– Я и мои партнеры видим это на каждом выезде, когда за нами едут много наших фанатов. Мы всегда играем будто дома почти на всех выездным играх. Это просто невероятно. Болельщики всегда гонят нас вперед, хотя в последнее время было много непростых моментов. Они всегда с нами. Мы пытается ответить им игрой на поле.

После Лиги чемпионов у «Спартака» был непростой период. Клуб ставит новые вызовы. «Спартак» намерен играть с большим количеством молодежи и попытаться выстроить команду на перспективу. У такого клуба, как «Спартак», будущее может быть только светлым.

  • Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. За московский клуб он провел 28 матчей и забил пять мячей.
  • Команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Goal.com
Россия. Премьер-лига Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бухбух
1588091987
Светлого будущего щас нет ни у одного клуба.
Ответить
raritet
1588093065
Если Жиго про Брэнд- это одно, а что там впереди никто не знает кроме Всевышнего. Представьте себе ситуацию: весь транспорт переходит с 1 мая с бензина на дрова. Кто же вас, футболистов, тренеров немецких, кормить будет...я том , смысле что время такое , когда все очень динамично изменяется.
Ответить
житель СПб
1588095016
Кто же спорит! Конечно, будет светлым. Я, честно - и не сомневаюсь!
Ответить
Chernyi Lis
1588095053
куда уж светлее то от ваших откатов..))
Ответить
Chernyi Lis
1588096654
поняли как и где поднять бабло не сильно натружаясь..да в принципе и сами футболеры платят что бы их пропиярили и продали..таков рынок футбольный..
Ответить
APchelov
1588101188
У Спартака светлое прошлое. Всё, что мог, он уже получил
Ответить
xakep01
1588101948
Если только нефильтрованное
Ответить
vka1970
1588103391
Правильно Самуэль.Вера и надежда города берут, а уж тут то как нибудь справимся.
Ответить
zigbert
1588151350
Правильно мыслит. Будем надеется и верить.
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
1
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
10
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
10
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
6
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+