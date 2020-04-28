Жиго: «У такого клуба, как «Спартак», будущее может быть только светлым»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал об отношении к фанатам московского клуба.

– Иностранный игрок должен впитать историю клуба? «Спартак» в России – это не обычный клуб, даже если в последние годы было не так много трофеев. Вы ощущаете это?

– Я и мои партнеры видим это на каждом выезде, когда за нами едут много наших фанатов. Мы всегда играем будто дома почти на всех выездным играх. Это просто невероятно. Болельщики всегда гонят нас вперед, хотя в последнее время было много непростых моментов. Они всегда с нами. Мы пытается ответить им игрой на поле.

После Лиги чемпионов у «Спартака» был непростой период. Клуб ставит новые вызовы. «Спартак» намерен играть с большим количеством молодежи и попытаться выстроить команду на перспективу. У такого клуба, как «Спартак», будущее может быть только светлым.