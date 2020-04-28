Агуэро: «Я один из лучших форвардов мира»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оценил свой игровой стиль.
«Я один из лучших форвардов мира. Моя сильная сторона – умение находить максимум пользы из минимума пространства. Еще до того, как я определюсь с дальнейшими действиями, я ищу пенальти.
Я разбираюсь в одно-два касания и стараюсь быть сильным. В Премьер-лиге невозможно мыслить в пределах штрафной площади», – заявил аргентинец.
- В этом сезоне Агуэро провел за «Манчестер Сити» 22 матча в АПЛ.
- На его счету 16 мячей и 3 голевых передачи.
Источник: TyC Sports