Агуэро: «Я один из лучших форвардов мира»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оценил свой игровой стиль.

«Я один из лучших форвардов мира. Моя сильная сторона – умение находить максимум пользы из минимума пространства. Еще до того, как я определюсь с дальнейшими действиями, я ищу пенальти.

Я разбираюсь в одно-два касания и стараюсь быть сильным. В Премьер-лиге невозможно мыслить в пределах штрафной площади», – заявил аргентинец.