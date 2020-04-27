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    Агуэро: «Я один из лучших форвардов мира»

    Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оценил свой игровой стиль.

    «Я один из лучших форвардов мира. Моя сильная сторона – умение находить максимум пользы из минимума пространства. Еще до того, как я определюсь с дальнейшими действиями, я ищу пенальти.

    Я разбираюсь в одно-два касания и стараюсь быть сильным. В Премьер-лиге невозможно мыслить в пределах штрафной площади», – заявил аргентинец.

    • В этом сезоне Агуэро провел за «Манчестер Сити» 22 матча в АПЛ.
    • На его счету 16 мячей и 3 голевых передачи.

    Источник: TyC Sports

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