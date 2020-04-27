Бабаев: «Если есть возможность, сезон надо доиграть»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что сезон РПЛ необходимо доиграть.

«Ясности никакой нет. Мы пока ни к чему не пришли. Да и как можно что-то объявлять, если нет решения властей? Исходя из рекомендации УЕФА до 25 мая клубам необходимо определиться — доигрывать сезон или нет? Выскажу, наверное, не только свое мнение, но и позицию большинства. Если есть возможность, предпосылки, то сезон надо доиграть», – сказал Бабаев.

В текущем сезоне ЦСКА по итогам 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Из Кубка России и Лиги Европы москвичи уже вылетели.

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