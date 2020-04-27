Олич: «Модрич заслужил «Золотой мяч» в 2018 году»

Бывший форвард ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич считает, что его соотечественник Лука Модрич абсолютно заслуженно стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2018 года.

– Криштиану, Месси или Модрич?

– Все трое – великие игроки, но я голосую за Модрича. Он играет в нашей, в моей сборной, он мой хороший друг. Для меня выбор очевиден. Да и неплохо бы было нарушить гегемонию, которую Криштиану с Лео установили уже лет 10-12 назад. Ведь лучшие – то один, то другой, то один, то другой. Меняют друг друга на троне.

Очень рад, что в прошлом году лучшим в мире признали Луку, человека из нашей маленькой страны. Поверьте, он заслужил «Золотой мяч».

Модрич стал первым с 2007 года футболистом, опередившим и Месси , и Роналду в голосовании за «Золотой мяч».

, и в голосовании за «Золотой мяч». В 2018-м полузащитник «Реала» выиграл Лигу чемпионов и дошел со сборной до финала чемпионата мира.

Олич: «Если российским игрокам разрешат выпить два бокала пива, кто-то обязательно выпьет десять!»