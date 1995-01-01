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    Олич: «Модрич заслужил «Золотой мяч» в 2018 году»

    Бывший форвард ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич считает, что его соотечественник Лука Модрич абсолютно заслуженно стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2018 года.

    – Криштиану, Месси или Модрич?

    – Все трое – великие игроки, но я голосую за Модрича. Он играет в нашей, в моей сборной, он мой хороший друг. Для меня выбор очевиден. Да и неплохо бы было нарушить гегемонию, которую Криштиану с Лео установили уже лет 10-12 назад. Ведь лучшие – то один, то другой, то один, то другой. Меняют друг друга на троне.

    Очень рад, что в прошлом году лучшим в мире признали Луку, человека из нашей маленькой страны. Поверьте, он заслужил «Золотой мяч».

    • Модрич стал первым с 2007 года футболистом, опередившим и Месси, и Роналду в голосовании за «Золотой мяч».
    • В 2018-м полузащитник «Реала» выиграл Лигу чемпионов и дошел со сборной до финала чемпионата мира.

    Олич: «Если российским игрокам разрешат выпить два бокала пива, кто-то обязательно выпьет десять!»

    Источник: Sportbox

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +912

      Maxi_7 19 минут назад

      Когда уже появится хоть один человек, который скажет - я не буду хвалить игрока/тренера/руководителя своей команды/страны, потому, что вы же понимаете, как это выглядит тупо... неужели я могу сказать про него что-то плохое?

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      Рейтинг: +4950

      серега кашин 30 минут назад

      в 2018 были и более достойные кандидаты

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      Рейтинг: +2386

      solodealer 48 минут назад

      Вне всяких сомнений!

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      Рейтинг: +2689

      Давид59 1 час назад

      Как там в поговорке? Каждый кулик своё болото хвалит?

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