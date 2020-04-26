Олич: «Если российским игрокам разрешат выпить два бокала пива, кто-то обязательно выпьет десять!»

Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич рассказал о культуре употребления алкогольных напитков российскими игроками. Они не всегда придерживаются меры, считает хорват.

«В Германии считается нормальным, чтобы игроки выпили по одному-два бокала пива после матча. В России всe немножко по-другому: если скажут, что можно по два, то кто-то обязательно выпьет десять! Именно поэтому тренеры в России, как правило, не разрешают игрокам баловаться пивом. Немцы знают норму, чтут дисциплину, два пива — это максимум, и никто не примет больше. Я имею в виду после игры.

Хорваты больше похожи на русских или на немцев? Хорваты в этом смысле такие же, как русские. Если скажешь им — можно, они не остановятся. Всe-таки мы славянский народ… Я в этом ещe раз убедился на чемпионате мира в России — язык, культура, привычки у нас с вами практически одинаковые. Большой разницы нет», – сказал Олич Sportbox.