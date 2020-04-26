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  • Олич: «Если российским игрокам разрешат выпить два бокала пива, кто-то обязательно выпьет десять!»

Олич: «Если российским игрокам разрешат выпить два бокала пива, кто-то обязательно выпьет десять!»

26 апреля 2020, 10:17
10

Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич рассказал о культуре употребления алкогольных напитков российскими игроками. Они не всегда придерживаются меры, считает хорват.

«В Германии считается нормальным, чтобы игроки выпили по одному-два бокала пива после матча. В России всe немножко по-другому: если скажут, что можно по два, то кто-то обязательно выпьет десять! Именно поэтому тренеры в России, как правило, не разрешают игрокам баловаться пивом. Немцы знают норму, чтут дисциплину, два пива — это максимум, и никто не примет больше. Я имею в виду после игры.

Хорваты больше похожи на русских или на немцев? Хорваты в этом смысле такие же, как русские. Если скажешь им — можно, они не остановятся. Всe-таки мы славянский народ… Я в этом ещe раз убедился на чемпионате мира в России — язык, культура, привычки у нас с вами практически одинаковые. Большой разницы нет», – сказал Олич Sportbox.

  • Олич сейчас работает тренером сборной Хорватии.
  • В России форвард выступал с 2003 по 2007 год (78 матчей в РПЛ, 35 голов).
  • Олич брал с ЦСКА Кубок УЕФА в 2005 году.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига ЦСКА Олич Ивица
Комментарии (10)
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general.lizyukov
1587886152
Водка без пива - деньги на ветер!!! Ивица, не выпили бы по 10 - два бокала и по пол-литре на брата ))))
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Garrincha58
1587889728
они и так бухают хоть разрешай хоть запрещай
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Граф2019
1587895996
да! а некоторые на зоне похмеляются...
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фанат джигурды
1587897412
Ловчева послушать, так он постоянно перед матчами пил, ещё и судьям наливал, надеясь на снисхождение в будущем.
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Сильвербой
1587899330
Вообще ни понимаю к чему это было сказано! Да во всем мире такие футболисты! Посмотрите на ту же Англию, которая мнит себя непогрешимой, там стабильно, раз в неделю, появляется новость, что какой-то квач за рулем, совершил какую-нибудь х..ню!!!
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Снег
1587905509
Олич - хорват...Этим многое объясняется. В Югославии не очень чтили эту национальность: хитрожопые - и тем и этим. тёмная личность - не принимаем его вякание близко к сердцу.
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BRO_football
1587911219
Ага, если российским игрокам после игры разрешать выпить бокал шампанского, то кто-то обязательно закажет 50 бутылок, да и ещё вечеринку устроит. Знаем мы таких...
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