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  • Орещук: «Нужно пересмотреть отношение к спортсменам. Футболист попадает по мячу раз, а получает 500-600 тысяч»

Орещук: «Нужно пересмотреть отношение к спортсменам. Футболист попадает по мячу раз, а получает 500-600 тысяч»

26 апреля 2020, 18:27
9

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказал мнение о ситуации с зарплатами на фоне коронавируса.

«Пандемия очень серьезно. Окажутся сильно урезаны бюджеты многих клубов, финансирование снизится. Боюсь, мы откатимся в нулевые годы. Но мы также вернемся к адекватным зарплатам, комиссионным. Футболисты снова захотят уехать в Европу.

Кризис послужит хорошим толчком. Ведь на сегодняшний день многие российские игроки не заслуживают тех денег, которые получают. Их им обеспечивает наличие нужного паспорта.

Если говорить о государственном финансировании вообще, мы должны пересмотреть отношение к спортсменам и, например, тем же врачам. Они ведь зарабатывают копейки. Почему футболист, который попадает по мячу через раз, получает 500-600 тысяч евро в год?

При этом без медицины ничего не будет. Но если государство полностью откажется от помощи, футбол в стране просто умрет. Нужно правильно распределить финансы. Начать следует с того, что мы пока не умеем самостоятельно зарабатывать деньги», – сказал Орещук.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Динамо Орещук Роман
Комментарии (9)
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GreyDM
1587917293
лошары,исправьте заголовок!!)))
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латунный
1587918309
12 100 рублей и им хватит тогда будут играть
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СвинкаСправедливости
1587920097
Если пересмотреть отношение к спортсменам, то хотя бы не обрекать их на голод. Иначе получится, что покалеченные люди к сорока годам останутся без возможности поддерживать своё состояние. Многие буквально разваливаются после окончания карьеры. Где они будут после футбола и где будут работать? Никого не волнует. К тому же, крутые зарплаты только в частных профессиональных клубах. Государственные, за исключение сами знаете какого, такие деньги не платят даже в РПЛ, а в ФНЛ они и вовсе весьма приземлённые, не говоря уже про вторую лигу. Кому и зачем нужно пересматривать своё отношение к спортсменам? Почти все хоть ресторанчик да откроют, хоть что-нибудь да построят или просто пожертвуют кому-нибудь. А вы врачей видели вообще? Нет, ну есть среди них толковые, но есть и те, кто до сих пор ставит диагноз "ВСД" по результатам кардиограммы. А есть и те, кто зарабатывает нормальные деньги и без всяких реформ. Хорошо хоть не про учителей заговорили, среди них толковых специалистов ещё меньше. И, да, если хотите, чтобы у нас ребята с паспортом получали меньше, не кормите легионеров по самое не балуй. И не будет Денисов выпрашивать повышение , глядя на Халков. И не будет у нас Чорлука престарелый за 4 ляма в год играть на уровне среднего защитника РПЛ.
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general.lizyukov
1587927619
Может, сперва самим научиться деньгами правильно распоряжаться? А не тратить бюджетные миллионы на не пойми кого. Не хочет играть за 500 тысяч в месяц - нахер, возьмите другого, их толпы есть. Пусть неумелые, научатся. А вы ради эфемерного результата, даже ради иллюзий выдаете им миллионы. Конечно, вы же их не заработали, откуда вам знать цену деньгам? Вам или Путин, или Миллер, или Алекперов дадут. Сами вы не в состоянии заработать.
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Кузьмич на трибуне
1587932097
Может для начала пересмотрим зарплаты и доходы наших депутатов и чиновников??? Почему депутат-слуга народа получает в 10 раз больше народа? Почему у депутатов неприкосновенность? Почему наши Губернаторы и Мэры живут не среди народа , а в отдельных парковых зонах . Почему наши госслуги освобождены от налогов и ЖКХ???? Почему у бывших депутатов и чиновников пенсия в 10 раз больше чем у простого народа?
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