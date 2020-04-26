Орещук: «Нужно пересмотреть отношение к спортсменам. Футболист попадает по мячу раз, а получает 500-600 тысяч»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказал мнение о ситуации с зарплатами на фоне коронавируса.

«Пандемия очень серьезно. Окажутся сильно урезаны бюджеты многих клубов, финансирование снизится. Боюсь, мы откатимся в нулевые годы. Но мы также вернемся к адекватным зарплатам, комиссионным. Футболисты снова захотят уехать в Европу.

Кризис послужит хорошим толчком. Ведь на сегодняшний день многие российские игроки не заслуживают тех денег, которые получают. Их им обеспечивает наличие нужного паспорта.

Если говорить о государственном финансировании вообще, мы должны пересмотреть отношение к спортсменам и, например, тем же врачам. Они ведь зарабатывают копейки. Почему футболист, который попадает по мячу через раз, получает 500-600 тысяч евро в год?

При этом без медицины ничего не будет. Но если государство полностью откажется от помощи, футбол в стране просто умрет. Нужно правильно распределить финансы. Начать следует с того, что мы пока не умеем самостоятельно зарабатывать деньги», – сказал Орещук.