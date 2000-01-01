Орещук: «Нужно пересмотреть отношение к спортсменам. Футболист попадает по мячу раз, а получает 500-600 тысяч»

Если пересмотреть отношение к спортсменам, то хотя бы не обрекать их на голод.
Иначе получится, что покалеченные люди к сорока годам останутся без возможности поддерживать своё состояние. Многие буквально разваливаются после окончания карьеры. Где они будут после футбола и где будут работать?
Никого не волнует. К тому же, крутые зарплаты только в частных профессиональных клубах. Государственные, за исключение сами знаете какого, такие деньги не платят даже в РПЛ, а в ФНЛ они и вовсе весьма приземлённые, не говоря уже про вторую лигу. Кому и зачем нужно пересматривать своё отношение к спортсменам? Почти все хоть ресторанчик да откроют, хоть что-нибудь да построят или просто пожертвуют кому-нибудь.
А вы врачей видели вообще? Нет, ну есть среди них толковые, но есть и те, кто до сих пор ставит диагноз "ВСД" по результатам кардиограммы. А есть и те, кто зарабатывает нормальные деньги и без всяких реформ. Хорошо хоть не про учителей заговорили, среди них толковых специалистов ещё меньше.
И, да, если хотите, чтобы у нас ребята с паспортом получали меньше, не кормите легионеров по самое не балуй. И не будет Денисов выпрашивать повышение , глядя на Халков. И не будет у нас Чорлука престарелый за 4 ляма в год играть на уровне среднего защитника РПЛ.
Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказал мнение о ситуации с зарплатами на фоне коронавируса.
«Пандемия очень серьезно. Окажутся сильно урезаны бюджеты многих клубов, финансирование снизится. Боюсь, мы откатимся в нулевые годы. Но мы также вернемся к адекватным зарплатам, комиссионным. Футболисты снова захотят уехать в Европу.
Кризис послужит хорошим толчком. Ведь на сегодняшний день многие российские игроки не заслуживают тех денег, которые получают. Их им обеспечивает наличие нужного паспорта.
Если говорить о государственном финансировании вообще, мы должны пересмотреть отношение к спортсменам и, например, тем же врачам. Они ведь зарабатывают копейки. Почему футболист, который попадает по мячу через раз, получает 500-600 тысяч евро в год?
При этом без медицины ничего не будет. Но если государство полностью откажется от помощи, футбол в стране просто умрет. Нужно правильно распределить финансы. Начать следует с того, что мы пока не умеем самостоятельно зарабатывать деньги», – сказал Орещук.