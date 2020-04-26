Сафин – о «Спартаке»: «Ощущение, будто эти футболисты пришли с улицы»

Теннисист Марат Сафин высказался об игре московского «Спартака».

«За своим «Спартаком» слежу. У нас с ним большие проблемы. Пару раз ходил, стадион красивый, но посмотрел на игру и не понимаю, как так можно. Я надеюсь, что у многих наших футболистов закончится всe и придут нормальные, а то такое ощущение, что пришли с улицы», — сказал Сафин.