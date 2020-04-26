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    Сафин – о «Спартаке»: «Ощущение, будто эти футболисты пришли с улицы»

    Теннисист Марат Сафин высказался об игре московского «Спартака».

    «За своим «Спартаком» слежу. У нас с ним большие проблемы. Пару раз ходил, стадион красивый, но посмотрел на игру и не понимаю, как так можно. Я надеюсь, что у многих наших футболистов закончится всe и придут нормальные, а то такое ощущение, что пришли с улицы», — сказал Сафин.

    • «Спартак» идет в РПЛ на восьмом месте.
    • Сафин завершил карьеру в 2000 году. Он выиграл 15 титулов.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.04.2020 17:57
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +940

      New Life 27 апреля 2020, 12:17

      Обосрал команду, за которую якобы болеет. Ненормальный - это ты и Кафель.

      1
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      Рейтинг: +3493

      serhio80 27 апреля 2020, 12:14

      Марат, а ты в теннис не с улицы пришел?

      2
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 27 апреля 2020, 00:51

      А откуда по твоему они приходят? С гор?

      1
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа > Hektor 84 27 апреля 2020, 06:12

      Это Ахмат, Анжи, Арарат...

      1
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      Рейтинг: +133

      Rtu 26 апреля 2020, 22:32

      Сафин в 2009 завершил карьеру....

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 26 апреля 2020, 22:01

      Марат, а ты у нас эксперт в футболе? Может, поделишься Знанием, о, Великий!
      Делом своим занимайся, и без тебя есть кому критиковать, причем люди с опытом и знаниями, из этой среды, а не посторонние.

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 26 апреля 2020, 21:53

      Иногда и у меня такие мысли проскальзывали в основном при Мямле.Но об этом человеке как о покойнике лучше не говорить.

      2
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 26 апреля 2020, 21:11

      Отвечаю сразу на несколько комментариев болельщиков Спартака. Почему Вы набросились на Марата Сафина? Мне известно, что он болельщик Вашего клуба, болельщик давний, и тот факт, что он теннисист - не лишает его права высказывать свое мнение заинтересованного человека, ведь так? Независимо от того, согласны ли Вы с ним. Я уже ниже писал, что определенная логика в его словах есть.

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      Рейтинг: +10

      Атлетико 26 апреля 2020, 20:51

      Спартак сразу после чемпионства опустился

      0
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 26 апреля 2020, 19:37

      Ты не болельщик. Да ты никто. Сейчас.

      3
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 26 апреля 2020, 18:36

      Марату Сафину. Хочу заметить ,что все с улицы приходят,а кто то с ,,Кожаного мяча,,
      Но Марат этих времен не помнит...

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