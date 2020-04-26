Football Insider: «Тоттенхэм» сделал запрос в «Норвич» по Кантвеллу

«Тоттенхэм» обозначил стремление купить полузащитника «Норвича» Тодда Кантвелла. В клуб отправлен запрос о летней сделке, пишет Football Insider.

Конкурентами за Кантвелла для лондонцев являются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». На рынке игрок оценивается в 15 миллионов евро.