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    Football Insider: «Тоттенхэм» сделал запрос в «Норвич» по Кантвеллу

    «Тоттенхэм» обозначил стремление купить полузащитника «Норвича» Тодда Кантвелла. В клуб отправлен запрос о летней сделке, пишет Football Insider.

    Конкурентами за Кантвелла для лондонцев являются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». На рынке игрок оценивается в 15 миллионов евро.

    • «Норвич» замыкает таблицу АПЛ.
    • В сезоне АПЛ Кантвелл провел 29 матчей, забил шесть голов, сделал два результативных паса.
    • Кантвелл – воспитанник «Норвича».

    Источник: Football Insider

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