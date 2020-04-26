Манчини – о победе «Интера» в Лиге чемпионов: «Ту эру начал я»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вспомнил время работы в «Интере». По его мнению, он смог бы взять с командой Лигу чемпионов.
«В «Интере» мы создали очень сильную команду. Потом добавилось еще четыре-пять сильных игроков. Рано или поздно этот «Интер» взял бы Лигу чемпионов. Ту эру начал я, но, разумеется, есть заслуга и Жозе Моуринью», – считает Манчини, чьи слова приводит Football Italia.
- Тренер работал в «Интере» в 2004-2008 годах и в 2014-2016 годах.
- С миланцами Манчини трижды брал Серию А.
- «Интер» в 2010 году под руководством Жозе Моуринью выиграл Лигу чемпионов.
Источник: Football Italia