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    Манчини – о победе «Интера» в Лиге чемпионов: «Ту эру начал я»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вспомнил время работы в «Интере». По его мнению, он смог бы взять с командой Лигу чемпионов.

    «В «Интере» мы создали очень сильную команду. Потом добавилось еще четыре-пять сильных игроков. Рано или поздно этот «Интер» взял бы Лигу чемпионов. Ту эру начал я, но, разумеется, есть заслуга и Жозе Моуринью», – считает Манчини, чьи слова приводит Football Italia.

    • Тренер работал в «Интере» в 2004-2008 годах и в 2014-2016 годах.
    • С миланцами Манчини трижды брал Серию А.
    • «Интер» в 2010 году под руководством Жозе Моуринью выиграл Лигу чемпионов.

    Источник: Football Italia

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