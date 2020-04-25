Дайч: «Бернли» дает нам отстойное красное вино. Однажды я налил его Венгеру и заранее извинился»

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч пожаловался, что клуб предоставляет на послематчевые церемонии вино не лучшего качества. Однажды им пришлось поить экс-менеджера «Арсенала» Арсена Венгера.

«Мы используем то отстойное красное вино, которое нам дает клуб. Однажды я налил стакан Венгеру. Я всегда был желанным гостем в его кабинете, он и сам приходил к нам. Я заранее извинился перед ним за вино. Это был не тот напиток, к которому он привык», – сказал Дайч The Sun.