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    Дайч: «Бернли» дает нам отстойное красное вино. Однажды я налил его Венгеру и заранее извинился»

    Главный тренер «Бернли» Шон Дайч пожаловался, что клуб предоставляет на послематчевые церемонии вино не лучшего качества. Однажды им пришлось поить экс-менеджера «Арсенала» Арсена Венгера.

    «Мы используем то отстойное красное вино, которое нам дает клуб. Однажды я налил стакан Венгеру. Я всегда был желанным гостем в его кабинете, он и сам приходил к нам. Я заранее извинился перед ним за вино. Это был не тот напиток, к которому он привык», – сказал Дайч The Sun.

    • Венгер не работает тренером с 2018 года.
    • «Бернли» идет в в АПЛ десятым.
    • Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: The Sun

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    25.04.2020 22:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10284

      KLIM777 11 минут назад

      Три топора он не пробовал еще

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