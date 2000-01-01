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    Акинфеев – лидер рейтинга Transfermarkt по преданности клубу в топ-десяти лигах Европы, Месси – третий

    Transfermarkt опубликовал список самых преданных футболистов топ-десяти лиг Европы. Лидирует вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который находится в клубе уже в течение 17+ лет.

    В тройке также оказался Лионель Месси (16 лет и три месяца в клубе). Замкнул десятку Марсело из «Реала».

    • Акинфеев находится в системе ЦСКА с 1991 года.
    • Игрок брал с командой Кубок УЕФА.
    • На счету Акинфеева 110 матчей за сборную России.

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    Публикация от text (@transfermarkt_official) 24 Апр 2020 в 10:54 PDT

    Источник: инстаграм transfermarkt_official

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2680

      Давид59 1 час назад

      Топ десять европейских лиг? Испания, Англия, Германия, Италия, Франция, Голландия, Бельгия, Португалия, Турция, Греция. Это уже десять. Значит кого-то из них там нет?

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      Рейтинг: +55248

      Chernyi Lis > Давид59 44 минуты назад

      греция точно не топ...)

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    • ...
      Рейтинг: +2680

      Давид59 1 час назад

      Ух ты! Мы в топ десяти лигах Европы. Не очень логично. У ФИФА мы в 4-м десятке, и выше - практически вся Европа. И это после 8-го места на ЧМ

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