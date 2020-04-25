Акинфеев – лидер рейтинга Transfermarkt по преданности клубу в топ-десяти лигах Европы, Месси – третий

Transfermarkt опубликовал список самых преданных футболистов топ-десяти лиг Европы. Лидирует вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который находится в клубе уже в течение 17+ лет.

В тройке также оказался Лионель Месси (16 лет и три месяца в клубе). Замкнул десятку Марсело из «Реала».

Акинфеев находится в системе ЦСКА с 1991 года.

Игрок брал с командой Кубок УЕФА.

На счету Акинфеева 110 матчей за сборную России.