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    Евсеев: «Уфа» рассчитывает зацепиться за восьмерку, но никто из тренеров не может сказать, в каком состоянии будет команда»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев обозначил цель команды на остаток сезона РПЛ. Уфимцы не стремятся в еврокубки, отставая от их зоны на девять очков.

    – На какое место рассчитываете в этом сезоне?

    – Какое будем заслуживать, на такое и рассчитываем. Хотелось бы, конечно, зацепиться за восьмерку. Нам это под силу. Но сейчас никто из тренеров не может сказать, в каком состоянии будет команда. Приедут ли иностранцы, хватит ли им времени пробыть на карантине. Скользкий вопрос.

    • «Уфа» в таблице идет девятой, отставание от восьмого места – очко.
    • РПЛ не возобновится раньше июня из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 171000 человек.

    Источник: сообщество «Матч ТВ» в VK

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    22.04.2020 23:31
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