Евсеев: «Уфа» рассчитывает зацепиться за восьмерку, но никто из тренеров не может сказать, в каком состоянии будет команда»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев обозначил цель команды на остаток сезона РПЛ. Уфимцы не стремятся в еврокубки, отставая от их зоны на девять очков.

– На какое место рассчитываете в этом сезоне?

– Какое будем заслуживать, на такое и рассчитываем. Хотелось бы, конечно, зацепиться за восьмерку. Нам это под силу. Но сейчас никто из тренеров не может сказать, в каком состоянии будет команда. Приедут ли иностранцы, хватит ли им времени пробыть на карантине. Скользкий вопрос.