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    Агент Набабкина: «Продлим договор с ЦСКА до окончания сезона»

    Агент Арсен Минасов, представляющий интересы защитника ЦСКА Кирилла Набабкина сообщил о продлении контракта футболиста с московским клубом.

    «ЦСКА и Набабкин продлят договор до окончания сезона, инициатива была обоюдная. В дальнейшем, после возобновления чемпионата вернемся к разговору о продлении контракта. Есть обоюдное желание. Сейчас у клуба много дел и как у многих финансовые потери. У Кирилла, как и у всех игроков тоже все непросто, ведь они не могут тренироваться с командой и играть», – рассказал Минасов.

    • Контракт Набабкина с ЦСКА истекает 30 июня.
    • В текущем чемпионате защитник провел шесть матчей.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16318

      DOCTOR PENALTY 24 секунды назад

      Гинер, дай Набабе особый бонус как самому большому матерщиннику команды.

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