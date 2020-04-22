Агент Набабкина: «Продлим договор с ЦСКА до окончания сезона»

Агент Арсен Минасов, представляющий интересы защитника ЦСКА Кирилла Набабкина сообщил о продлении контракта футболиста с московским клубом.

«ЦСКА и Набабкин продлят договор до окончания сезона, инициатива была обоюдная. В дальнейшем, после возобновления чемпионата вернемся к разговору о продлении контракта. Есть обоюдное желание. Сейчас у клуба много дел и как у многих финансовые потери. У Кирилла, как и у всех игроков тоже все непросто, ведь они не могут тренироваться с командой и играть», – рассказал Минасов.