Агент Гурцкая: «Семин считает: «Я – это и есть «Локомотив». Он хочет, чтобы все его желания исполнялись»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о мироощущении главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. По словам Гурцкаи, специалист считает, что фигура генерального директора занимает в клубе подчинительную позицию.

«Юрий Павлович очень много сделал для «Локомотива», и он считает: «Я – это и есть «Локомотив». Он хочет, чтобы все, что он говорит, исполняли. Он хочет, чтобы генеральный директор был просто душеприказчиком. Но Василий Александрович Кикнадзе – самостоятельный человек, он неплохо выровнял финансовую составляющую там сейчас. У них были большие проблемы после предыдущих руководителей», – сообщил агент.