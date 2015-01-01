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    Агент Гурцкая: «Семин считает: «Я – это и есть «Локомотив». Он хочет, чтобы все его желания исполнялись»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о мироощущении главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. По словам Гурцкая, специалист считает, что фигура генерального директора занимает в клубе подчинительную позицию.

    «Юрий Павлович очень много сделал для «Локомотива», и он считает: «Я – это и есть «Локомотив». Он хочет, чтобы все, что он говорит, исполняли. Он хочет, чтобы генеральный директор был просто душеприказчиком. Но Василий Александрович Кикнадзе – самостоятельный человек, он неплохо выровнял финансовую составляющую там сейчас. У них были большие проблемы после предыдущих руководителей», – сообщил агент.

    • «Локомотив» идет в РПЛ вторым.
    • Семин впервые возглавил клуб в 1986 году.
    • При Семине «Локомотив» трижды брал РПЛ.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2599

      Томик 36 минут назад

      Проблема не в Сёмине. Проблема в том, что в Локомотиве появились люди, которые считают, что Локомотив - это не Сёмин, а они.

      0
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      Рейтинг: +16312

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Кикнадзе, Гурцкая, Геркус - "истиные" поклонники Локомотива. Как же им хочется выжить Сёмина. Просто до усрачки!

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