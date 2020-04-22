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  • Агент Гурцкая: «Семин считает: «Я – это и есть «Локомотив». Он хочет, чтобы все его желания исполнялись»

Агент Гурцкая: «Семин считает: «Я – это и есть «Локомотив». Он хочет, чтобы все его желания исполнялись»

22 апреля 2020, 00:41
10

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о мироощущении главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. По словам Гурцкаи, специалист считает, что фигура генерального директора занимает в клубе подчинительную позицию.

«Юрий Павлович очень много сделал для «Локомотива», и он считает: «Я – это и есть «Локомотив». Он хочет, чтобы все, что он говорит, исполняли. Он хочет, чтобы генеральный директор был просто душеприказчиком. Но Василий Александрович Кикнадзе – самостоятельный человек, он неплохо выровнял финансовую составляющую там сейчас. У них были большие проблемы после предыдущих руководителей», – сообщил агент.

  • «Локомотив» идет в РПЛ вторым.
  • Семин впервые возглавил клуб в 1986 году.
  • При Семине «Локомотив» трижды брал РПЛ.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1587507581
Кикнадзе, Гурцкая, Геркус - "истиные" поклонники Локомотива. Как же им хочется выжить Сёмина. Просто до усрачки!
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Томик
1587507973
Проблема не в Сёмине. Проблема в том, что в Локомотиве появились люди, которые считают, что Локомотив - это не Сёмин, а они.
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BlackMurder
1587526950
Шпалыч - это икона локомотива
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Raider26
1587543944
И чего это шимпанзе какая-то выпендривается?
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paracetamol
1587547675
Правильно Шпалыч считает! Приперлась какая-то грязь с обочин - Смородская, Кикнадзе, Гурдская, Геркус... Что они сделали с клубом, чего они добились? А как Кикнадзе выровнял финансовую составляющую, пусть ревизоры РЖД разберутся и сделают заключение!
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Romantic2010
1587549805
Статистика вещь упрямая. Когда Палыч в очередной раз возглавил Локо, то снова выиграл всё, что возможно в России! До этого что то кто то смог выиграть? кубок разве что...Поэтому все победы ассоциируются с Палычем. Не всё одобряю в его действиях ,но он мне симпатичен своей энергией неугасающей в таком возрасте.
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Fan Loko mik
1587569110
А кто такая ГУРТСКАЯ????? Первый раз слышу такое фамилио!!!! Палыч и есть ЛОКО!!! Кто то считает ИНАЧЕ???
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Антибиотик
1587573480
Семин много лет в Локомотиве, прошел путь от игрока до главного тренера. А что это за агент с женской фамилией, так защищающий грузина? И кто они оба для Локомотива?!
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Hektor 84
1587589597
Гнать надо из России и тебя и твою кикнадзу. Вы грузины вечно плетете интриги и сплетни.
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Hektor 84
1587590144
Смородская, геркус, Кикнадзе, Гурцкая, Григорий Иванов, Медведев презик синита, в Спартаке Наиль Измайлов был такой и многие многие дилетанты все вы шелупонь. От того наш Российский футбол в большой сраке что такие вот руководители и их прихлебатели крутятся в нём.
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